Porto Alegre Flowork realiza tradicional festa de final de ano

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O rooftop será palco da apresentação do saxofonista Itiel Maciel e do DJ Nego Minas Foto: Divulgação O rooftop será palco da apresentação do saxofonista Itiel Maciel e do DJ Nego Minas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Flowork recebe convidados para a sua tradicional festa de final de ano nesta quinta-feira (16), em Porto Alegre. O rooftop será palco da apresentação do saxofonista Itiel Maciel e do DJ Nego Minas.

Líder no segmento de coworking na região Sul do País, a Flowork celebra o final de 2021 com as ocupações elevadas nas suas duas sedes – Porto Alegre e Curitiba – e já prepara a inauguração da terceira unidade, que também será na capital paranaense, prevista para março de 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre