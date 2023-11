Esporte Fluminense vence o Boca Juniors e conquista a Copa Libertadores da América pela primeira vez em sua história

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

John Kennedy (esq.) fez o gol do título Foto: Divulgação/Conmebol John Kennedy (esq.) fez o gol do título. (Foto: Divulgação/Conmebol) Foto: Divulgação/Conmebol

O Fluminense é campeão da Copa Libertadores da América 2023. O Tricolor das Laranjeiras venceu o Boca Juniors por 2 a 1 na prorrogação, neste sábado (4), no Maracanã e conquistou pela primeira vez em sua história a maior competição do continente. O argentino Germán Cano abriu o placar para os comandados de Fernando Diniz. Advincula empatou para os Xeneizes e John Kennedy fez o gol decisivo carioca no tempo extra.

O clima fora de campo era de pura tensão de lado a lado. Horas antes da bola rolar no Maracanã, torcedores argentinos, sem ingressos, tentaram entrar no estádio e acabaram sendo contidos por policiais. A confusão começou pouco depois das 13h, quando os portões do Maracanã já estavam abertos. Apesar do esquema que não permitia que torcedores se aproximassem da região sem ingressos, alguns argentinos conseguiram passar. Houve ainda confusões uma estação de metrô envolvendo brasileiros e argentinos.

Dentro do estádio, os torcedores do Fluminense gritavam em coro chamando de racistas os argentinos. Neste sábado, um torcedor foi filmado fazendo gesto racista ao vivo na TV na entrada do Maracanã. Um outro torcedor, ao ser perguntado sobre as brigas constantes entre brasileiros e argentinos na região de Copacabana na véspera da final, respondeu: “Que distúrbios, se eles têm medo? Escravos, macacos de m****.”

O jogo

Disposto a superar o pesadelo de 2008 quando foi derrotado na final da competição para a LDU, do Equador, no mesmo Maracanã, o Fluminense entrou em campo disposto a deixar no passado os fantasmas que atormentam os torcedores há 15 anos. A partida teve poucas chances no primeiro tempo. Os cariocas rondavam a meta de Romero mas sem nenhuma chance clara de gol.

Aos 36, o gol tricolor foi construído ao maior estilo “Dinizismo”. Após troca de passes, Keno tabelou com Arias e cruzou rasteiro para finalização perfeita de Cano da entrada da área tirar o zero do placar. A segunda etapa iniciou diferente, com um Boca mais agressivo e procurando incomodar a zaga adversária. O Fluminense, por sua vez, não conseguia oferecer perigo e viu os Xeneizes povoarem o campo em busca do empate. Aos 24, Equi Fernández assustou em finalização de fora da área, mas o goleiro Fábio defendeu bem. Três minutos mais tarde, o lateral-direito Advincula passou com facilidade por Marcelo e de fora da área bateu colocado, de canhota, no canto de Fábio e empatou a partida.

Com o empate, Diniz fez quatro substituições no Fluminense: entraram Guga, Diogo Barbosa, Lima e John Kennedy e saíram Samuel Xavier, Marcelo, Martinelli e Ganso. O técnico Fernando Diniz, antes de colocar John Kennedy em campo, segurou o rosto do atacante e profetizou: “Você vai fazer o gol do título”.

Merentiel, aos 43, quase fez de fora da área para o Boca. Arias respondeu aos 48, desperdiçando cobrança de falta frontal. No último lance, Lima deu um passe na medida para o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, ex-Grêmio, que nem chutou e nem cruzou e perdeu uma clara oportunidade de gol.

Empatados no tempo normal, Fluminense e Boca teriam mais 30 minutos para definir quem seria o dono da América em 2023. E aos 8 minutos da prorrogação, a profecia de Diniz se confirmou. John Kennedy recebeu de Keno e dentro da área estufou as redes do goleiro Romero para fazer 2 a 1.

O herói da noite, porém, levou o segundo cartão amarelo por ter comemorado com a torcida e deixou o Fluminense com um a menos. O Tricolor colocou David Braz e tirou Keno para fechar a defesa, mas teve a vida facilitada quando Fabra acertou Nino no rosto e foi expulso no fim do primeiro tempo da prorrogação. Os jogadores do Boca pediram toque de mão do jogador do Fluminense.

O Fluminense ainda teve uma grande oportunidade com Guga no último minuto da prorrogação, mas o jogador acertou a trave de Romero. Com o título, o Tricolor das Laranjeiras garantiu a vaga em duas edições do Mundial de Clubes. A equipe disputará a competição não só em 2023, mas também em 2025 que será em novo formato. A equipe brasileira foi a última a assegurar a vaga neste ano.

A final da Libertadores é o jogo com a maior renda entre clubes em valores nominais da história do futebol brasileiro. O jogo no Maracanã teve R$ 31.702.250,00 de arrecadação.

Ficha técnica

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli (Lima) e Ganso (John Kennedy); Jhon Arias, Germán Cano e Keno (David Braz). Técnico: Fernando Diniz.

Boca Juniors

Sergio Romero; Advíncula, Figal (Valdez), Valentini, Fabra; Pol Fernández, Ezequiel Fernández (Saracchi), Medina (Taborda) e Barco (Langoni); Merentiel (Janson) e Cavani (Benedetto). Técnico: Jorge Almirón.

Arbitragem

Wilmar Roldan (COL), Alexander Guzman (COL), Dionísio Ruiz (COL) e Juan Lara (CHI).

Fluminense vence o Boca Juniors e conquista a Copa Libertadores da América pela primeira vez em sua história

2023-11-04