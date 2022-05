Esporte Fluminense faz 10 a 1 no Oriente Petrolero e aplica maior goleada da história da Sul-Americana

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Mesmo com a vitória elástica, time do Rio não se classificou para a próxima fase. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC Mesmo com a vitória elástica, time do Rio não se classificou para a próxima fase. (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC) Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

A vitória do Fluminense por 10 a 1 em cima do Oriente Petrolero, na noite desta quinta-feira (26), não deu a vaga ao clube das Laranjeiras para as oitavas da Sul-Americana, mas entrou para a história. A goleada foi a maior aplicada em toda a história da competição.

Antes, a maior tinha sido a do Defensor em cima do Sport Huancayo, em 2010, com um 9 a 0, no Uruguai. Outro brasileiro ocupava a segunda posição de maior goleada e caiu para terceiro: o Grêmio venceu o Aragua por 8 a 0, em 2021.

O tricolor carioca também fez seu maior saldo em um único jogo no século XXI com o 10 a 1 na Bolívia. De 2001 para cá (quando é considerado o novo século), o Fluminense conseguiu a façanha outras cinco vezes, com um jogo sendo emblemático: na Libertadores de 2008 contra o Arsenal de Sarandí, da Argentina, com direito a um golaço marcante de Dodô.

