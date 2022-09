Brasil Fluxo cambial total no ano até agosto é positivo em mais de 21 bilhões de dólares, diz Banco Central brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

O fluxo cambial do ano até agosto ficou positivo em US$ 21,607 bilhões, informou o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era parecido, positivo em US$ 21,016 bilhões. Já no ano fechado de 2021, houve entrada líquida de US$ 6,134 bilhões.

A saída líquida pelo canal financeiro em 2022 até agosto foi de US$ 11,398 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 377,298 bilhões e de retiradas no total de US$ 388,695 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até agosto ficou positivo em US$ 33,004 bilhões, com importações de US$ 156,541 bilhões e exportações de US$ 189,545 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 24,971 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 44,250 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 120,324 bilhões em outras entradas.

Agosto

Depois de encerrar julho com entradas líquidas de US$ 1,834 bilhão, o país registrou fluxo cambial positivo de US$ 217 milhões em agosto, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 828 milhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 47,692 bilhões e retiradas no total de US$ 48,521 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de agosto foi positivo em US$ 1,045 bilhão, com importações de US$ 21,158 bilhões e exportações de US$ 22,203 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,414 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 5,490 bilhões em PA e US$ 14,299 bilhões em outras entradas.

Semana

Segundo o BC, o fluxo cambial registrado na semana passada (de 29 de agosto a 2 de setembro) para o Brasil ficou positivo em US$ 1,647 bilhão.

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 1,646 bilhão na semana, resultado de aportes no valor de US$ 16,245 bilhões e de envios no total de US$ 17,891 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 3,294 bilhões, com importações de US$ 4,520 bilhões e exportações de US$ 7,814 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 762 milhões em ACC, US$ 2,029 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 5,023 bilhões em outras entradas.

