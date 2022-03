Rio Grande do Sul FMP recebe o Selo OAB Recomenda pela terceira vez consecutiva

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

A FMP é a única Faculdade de Direito Privada do Rio Grande do Sul que, por três vezes consecutivas, recebe a maior distinção nacional de qualidade no ensino jurídico.

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) recebeu, nesta quarta-feira (16/03), o Selo de Qualidade OAB Recomenda. A FMP é a única Faculdade de Direito Privada do Rio Grande do Sul que, por três vezes consecutivas, recebe a maior distinção nacional de qualidade no ensino jurídico.

O presidente da instituição, Dr. Fábio Roque Sbardellotto, e o coordenador do curso de graduação em Direito, prof. Dr. Mauro Luis Silva de Souza, estiveram na solenidade, realizada na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, cumprindo os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias referente à Covid-19.

“Por mais esta conquista, em nome do Conselho de Administração e das instâncias de gestão administrativa e educacional da FMP, parabenizo e agradeço a todas e todos pela dedicação e resiliência na busca por distinção de tamanho significado, materializando, novamente, os níveis de excelência de nossa Instituição. Cada vez mais, reafirmamos o compromisso de prosseguir educando quem vai melhorar o mundo com determinação e muito idealismo, tendo como fundamento e orientação os valores do Ministério Público, pois o direito é para a vida, e a educação proporciona o desenvolvimento da cidadania”, destacou o Presidente Fábio Roque Sbardellotto.

Com o intuito de contribuir para o aprimoramento do ensino jurídico no País, o Selo OAB Recomenda expressa o reconhecimento às instituições de educação superior cujo curso de graduação em Direito apresenta o mais elevado padrão de qualidade. As avaliações são feitas conforme critérios objetivos estabelecidos pela Comissão Especial para Elaboração do Selo OAB Recomenda, pertencente ao Conselho Federal da OAB. Dos 1.896 cursos de Direito existentes no Brasil (que oferecem 361.848 vagas anuais), apenas 192 receberam a distinção, e a Fundação Escola Superior do Ministério Público está neste grupo.

