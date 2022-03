Acontece Theatro São Pedro inicia programação de 2022 na semana dos 250 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

Desde o dia 23 de dezembro, o teatro estava fechado para construção de uma nova central térmica. (Foto: Divulgação/ Diego da Maia)

O Theatro São Pedro, fundação vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, inicia a programação de 2022 na próxima quarta-feira (23). No mês de março serão realizados 10 espetáculos, que fazem parte da programação da Secretaria de Estado da Cultura alusiva aos 250 anos de Porto Alegre, que será divulgada em breve.

Desde o dia 23 de dezembro, o teatro estava fechado para construção de uma nova central térmica, pois a anterior era uma das mais antigas da cidade e havia se tornado obsoleta com o tempo. Segundo o Diretor Artístico do Theatro São Pedro, Dilmar Messias, a programação do primeiro semestre do ano está pronta e o público poderá conferir em breve no novo site do teatro, que será lançado no dia 25 de março.

Confira a programação do mês de março:

· Musical Évora (23/03 – 12h30)

Coral Expresso 25 em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre. O evento acontece às 12h30, com entrada franca, na Sala da Música

· Concerto da Orquestra Theatro São Pedro – 250 anos de Porto Alegre (23/03)

Com regência do maestro Evandro Matté, o evento celebra os 250 anos de Porto Alegre com solistas convidados. O concerto é fechado para convidados.

· Recital 250 anos de Porto Alegre – Orquestra Jovem RS (24/03 – 19h):

Recital da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul com participação especial. Realização Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) – APOIO Theatro São Pedro; Secretaria Municipal de Cultura

· Pode ser que seja só o leiteiro lá fora (25/03 – 21h):

Em meados dos anos 70, sete jovens ocupam uma casa abandonada para passar a noite e escapar da chuva. Enquanto esperam o tempo passar, diferentes assuntos e acontecimentos permeiam uma estadia lisérgica e intensa. Em um colorido-dolorido, sons e visuais da época se misturam a temas de uma juventude distante mas nem tão diferente da atual. Com texto de Caio Fernando Abreu, a peça ficou proibida pela censura Federal durante uma década e agora é celebrada no aniversário de 10 anos do Teatro Por Que Não?.

· Porto que te quero alegre (26/03 – 21h):

“Porto que te quero alegre” é o nome do show do cantor, compositor e arranjador Sérgio Rojas que ocorre no Theatro São Pedro em 26 de março, 21 horas, data que a capital comemora 250 anos de fundação. O músico se apresenta com violão e voz e vem acompanhado por Jorginho do Trompete, Daniel Vargas na bateria, Miguel Tejera no contrabaixo acústico e Diogo Barcelos no piano, além de convidados especiais para a homenagem especial no palco do mais antigo teatro da cidade.

· Concerto Orquestra Theatro São Pedro (27/03):

Aliança Francesa promove concerto do pianista Théo Fouchenneret. No programa, sonata n°31 op. 110, de Ludwig Van Beethoven, Rondo capriccioso op.14, de Felix Mendelssohn e Fantasia op. 17, de Robert Schumann. Ingressos mediante 2kg de alimento não perecível, disponíveis para retirada a partir do dia 22 de março na bilheteria (recepção do Multipalco).

· Lançamento do Livro Carlos Legendre (29/03 – 17h):

Sessão de autógrafos dos livros de Carlos Saldanha Legendre, O esplendor dos animais, e de Jorge Trindade e outros: (in)imputabilidade e neurociências. Referidas obras tratam de poesia e de cultura científica, sendo ambas em primeiro lançamento ao público em geral.

· Musical Évora (30/03 – 12h30):

Apresentação de Angelo Primon e Giovanni Berti. Serão explorados os instrumentos oud árabe, surbahar e sitar indiano (Angelo Primon), além de percussão e efeitos (Giovanni Berti). O evento tem início às 12h30, na Sala da Música, com entrada franca.

· Sarau do Solar – 50 Tons de Pretas – He for she (30/03):

O espetáculo “Tira o Teu Racismo do Caminho” é majoritariamente autoral, permeado por músicas autorais dos discos “Voa e Então Vem” e apresenta dados importantes acerca da realidade da população negra. Além disto, o espetáculo conta com intervenções de convidados dançando e cantando, sendo esses coletivos formados por crianças e jovens de Projetos Sociais afrocentrados que tem ligação com a banda em sua caminhada: AfroAtivos e Meninas Crespas, bem como a participação especial da dançarina Perla Santos como Iansã. As Pretas também mostram as habilidades musicais e performáticas . O show tem duração de 1h30 min e promete fazer o público refletir, se divertir e assumir um compromisso com a luta antirracista.

· Bach Brasil – Concerto de Brandemburgo (31/03 – 21h):

Concerto que abre a temporada 2022 da Bach Brasil, com direção artística do maestro Fernando Cordella, com músicos locais e músicos convidados vindos de São Paulo e outras capitais. Com presença de público e venda de ingressos. O concerto será também gravado em áudio e vídeo.

