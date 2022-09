Leandro Mazzini Foco nos indecisos

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Fernando Collor Aparece em 2º lugar nas pesquisas em Alagoas. (Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os altos índices de eleitores indecisos que orbitam nas pesquisas entre 25% a 33% chamaram a atenção dos staffs presidenciais. A partir de semana que vem, Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão focar no discurso para atrair esse voto, que fará a diferença no dia da eleição. Esse grupo já é o alvo de Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Tronick (UB) desde o início da campanha, sem sucesso destes candidatos. Os recortes das qualitativas indicam que estes indecisos são da classe média brasileira e reclama do custo de vida. Os marqueteiros de Lula e Bolsonaro acreditam que boa parte deles migrará, até dia 2 de outubro, para os dois candidatos, e uma pequena parte para Ciro, por ser mais conhecido entre os nomes da ‘terceira via’ deste ano.

Os barrados

O TRE do DF impugnou três candidaturas de figuras importantes de Brasília: dois ex-governadores e um ex-vice-governador que disputam para deputado federal. Agnelo Queiroz (PT), José Roberto Arruda (PL) e Tadeu Filipelli (MDB) vão recorrer ao TSE para tentar disputar a eleição com liminar, até que o plenário da Corte julgue suas defesas. A despeito do problema de cada um, o trio tem um espólio eleitoral forte.

Cabine eleitoral

Fernando Collor colhe frutos de ter assumido a condição de candidato de Jair Bolsonaro ao Governo de Alagoas. Aparece em 2º lugar nas pesquisas. Mas cometeu derrapada há dias que pode lhe custar caro nas urnas. Disse ser favorável à privatização das rodovias estaduais, talvez esquecendo que o Estado ostenta o 2º pior PIB per capita do País. A declaração virou tema de debate eleitoral na terça-feira e o povo programa buzinaços.

Nos trilhos

O trecho norte da Ferrovia Norte-Sul, controlado pela VLI, registrou aumento no volume de cargas transportadas no 1º semestre de 2022. Foram movimentadas cerca de 6,6 milhões de toneladas, um crescimento de 7% em comparação a 2021. No período, as operações geraram lucro líquido de R$ 278 milhões, contra R$ 186,1 milhões registrados no primeiro semestre do último ano, gerando um aumento de 49%.

Avanço tímido

A taxa de desemprego mensurada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios caiu de 9,3% para 9,1% no trimestre encerrado em julho. Análise do Banco Original mostra que a população ocupada avançou 2,2% frente ao trimestre encerrado em abril mas, na realidade, a população ocupada avançou “apenas” 0,25%, o que não é cenário positivo e mostra que essa foi a menor variação mensal desde agosto de 2020.

Mídia online

Um levantamento da Nielson revela que o varejo foi o segmento que mais impactou o mercado publicitário online no 1º semestre, com 17% e 272 bilhões de impressões (quantidade de anúncios disparados em campanha publicitárias e carregados em telas de desktops, celulares e tablets). Em seguida estão as telecomunicações com 16% e 249 bilhões de impressões, assuntos de utilidade pública, educação e governo ficam com 10% e 156 bilhões de impressões.

(Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas e Sara Moreira)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Leandro Mazzini