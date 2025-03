Cláudio Humberto Fogo amigo já inicia “fritura” de Padilha na Saúde

Por Cláudio Humberto | 8 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alexandre Padilha nem sequer tomou posse no Ministério da Saúde, mas a “fritura” e o fogo amigo contra o ministro já começaram. Insatisfeitos com a demissão de Nísia Trindade, setores da esquerda conseguiram transformar em destaque no World Socialist Website a possibilidade de “surto histórico de dengue” no Brasil, este ano. O site, autoproclamado “trotskista”, tem ligação com setores do PT e do Psol, no Brasil. No Congresso, deputados de partidos como o PP ainda reivindicam o cargo.

Resposta

O Ministério da Saúde diz que Brasil registrou queda de 69% no número de casos de dengue nas primeiras nove semanas de 2025 ante 2024.

Todo mundo quer

Nos partidos do centrão, havia a expectativa de o PP voltar a comandar o Ministério da Saúde, que ocupou no governo Michel Temer, até 2018.

Reforma inacabada

Interlocutores do PT insistem que a não há chance de Padilha não tomar posse na Saúde, mas a reforma ministerial de Lula ainda não acabou.

De olho na brecha

Amigos de Guilherme Boulos (Psol) tentaram emplacar como ministro o deputado que foi líder do movimento de invasões MTST. Não deu certo.

Governo ainda não explicou meio bilhão para Cop30

O governo Lula contratou por R$478,3 milhões uma “Organização dos Estados Ibero-Americanos”, sem licitação, para “organizar” em Belém a Cop30, conferência sobre mudanças climáticas. A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) enviou requerimento de informações ao chefe da Casa Civil, Rui Costa, aquele que na pandemia pagou R$40 milhões a empresa de derivados de maconha por respiradores que nunca foram entregues. A lei o obriga a responder, mas é melhor a deputada esperar sentada.

ONG preferida

A contratada não faz parte do sistema de organismos multilaterais das Nações Unidas. É uma espécie de ONG com sede em Madri.

Vai fazer o quê?

Zanata quer saber também o detalhamento das obrigações da tal Organização e a previsão dos famosos “aditivos” ou “ajustes” financeiros.

Rio 92 foi aqui

A contratação parece tão exagerada quanto desnecessária: o Itamaraty tem larga expertise na organização de eventos internacionais ambientais.

Será ignorado

O governo Lula alegra os bandidos retirando a Policia Rodoviária Federal do combate ao crime. O Novo pediu explicações do ministro da Justiça e, valha-nos Deus, da Segurança, Ricardo Lewandowsk. Não as terá.

Dilma sendo Dilma

A ex-presidente perdeu mais uma chance de ficar calada: tentando se associar à bajulação oportunista ao filme “Ainda Estou Aqui”, disse haver criado a Comissão da Verdade que investigou a história de Rubens Paiva. Mentiu. A comissão foi obra de Fernando Henrique Cardoso.

Votação marcada

O deputado Júlio Arcoverde (PP-PI) e o senador Ângelo Coronel (PSD-BA), presidente e relator da Comissão Mista de Orçamento, combinaram para o dia 18 ler o relatório e dia 19 votar do Orçamento… de 2025.

Bye, bye Libertas

A segregação a competições da Conmenbol é uma das razões da decadência do futebol brasileiro. A régua do antigo “melhor futebol do mundo” virou essa baixaria das taças de nível duvidoso. Está na hora de o Brasil procurar sua turma, os melhores, e eles estão na Champions.

Omissão que autoriza

Lula levou quase 24h para falar sobre o racismo contra Luighi, garoto que trabalha nas categorias de base do Palmeiras desde os dez anos. Ainda assim, que vergonha, terceirizou a reação às entidades esportivas.

Corporação, unida, jamais…

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) endossou nesta sexta (7) a decisão de Alexandre de Moraes em manter a Rumble suspensa no Brasil. A rede social de vídeos não está nem aí: seu CEO, Chris Pavlovski, que processa Morais, tem dito: “Nos vemos no tribunal”.

Inconsolável

O deputado José Guimarães (CE) foi preterido na escolha para presidente do PT, em substituição a futura ministra Gleisi Hoffmann. Sua manutenção na liderança do governo virou “prêmio de consolação”.

Resumo da ópera

Para a deputada Sílvia Waiãpi (PL-AP), a ideia do governo Lula de aplicar alíquota zero para a importação de carne, café, milho e azeite pode ser resumida: “Desgoverno Lula anuncia mais medidas ineficazes”.

Pensando bem…

…era forte demais para Fernando Taxadd participar da decisão que cortou impostos.

PODER SEM PUDOR

O ideólogo do PT

O deputado paranaense Luiz Carlos Hauly, na época vice-líder do PSDB na Câmara, encontrou um grupo de parlamentares petistas e provocou: “Nunca imaginei que José Genoíno fosse um ideólogo tão bom…” Depois, explicou: “É que antes de ele assumir a presidência do PT havia duas ideologias, direta e esquerda. Em Porto Alegre ele emplacou uma terceira: a torta.”

(Cláudio Humberto – @diariodopoder)

