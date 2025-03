Colunistas Osmar Terra diz que preços dos alimentos sobem “porque o governo atrapalha quem produz e quem consome”

Por Flavio Pereira | 8 de março de 2025

Deputado federal Osmar Terra afirma que "em vez de apoiar o setor produtivo, o governo dificulta". (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Osmar Terra (MDB) comentou ontem para a coluna as dificuldades do governo para conter o aumento dos preços dos alimentos, avaliando que “o Brasil poderia alimentar bilhões, mas o governo atrapalha quem produz e quem consome. O preço do ovo disparou 40% em fevereiro, e o governo quer que os brasileiros acreditem que isso é só um efeito da Quaresma”.

Para o deputado, “a realidade é outra: o setor produtivo está sufocado pelo alto custo de produção, e quem paga a conta é a população.” Comenta ainda que “o Brasil se comprometeu na COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), a alimentar bilhões de pessoas sem aumentar a área de produção. Mas como isso será possível se o próprio governo cria barreiras para quem produz?”.

Segundo Terra, com aumento nos custos de ração, energia e transporte, além de uma burocracia que só atrasa, os produtores enfrentam dificuldades cada vez maiores para manter a atividade. O parlamentar lamenta que “em vez de apoiar o setor produtivo, o governo dificulta, aumenta impostos e impõe regras que encarecem os alimentos e prejudicam quem mais precisa”.

O resultado, explica Osmar Terra, é a disparada no preço do ovo, um dos alimentos mais básicos do brasileiro:

“Se continuarmos nesse caminho, o Brasil deixará de ser referência mundial em produção de alimentos para se tornar o país da escassez e da incompetência. Até quando vamos aceitar isso?”, indaga o deputado.

Rejeição ao governo aumenta e Lula fala agora em “medidas mais drásticas”

Preocupado com a disparada da rejeição ao seu governo, o presidente Lula esticou a corda e afirmou ontem que poderá tomar alguma “atitude drástica” se não encontrar uma “solução pacífica” para a alta dos prelos dos alimentos.

Segundo Lula, “galinha não cobra caro pelo ovo”

Em outro momento do discurso de ontem, em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Campo do Meio (MG), Lula deixou preocupados até seus aliados, ao cobrar uma explicação para o preço do ovo, “porque galinha não cobra caro. Eu ainda não encontrei uma galinha pedindo o aumento do ovo. A coitadinha sofre e ainda canta quando sai o ovo.”

Ministro da Agricultura não crê em tabelamento de preços

Preocupado com a repercussão da ameaça de Lula, o ministro da Agricultura Carlos Fávaro tentou reduzir o estrago, afirmando que uma intervenção artificial nos preços – tabelamento – está descartada.

Governador Eduardo Leite diz que governo gaúcho já zerou e reduziu impostos da cesta básica

O governador Eduardo Leite descarta zerar alíquotas sobre produtos da cesta básica, como sugeriu o presidente Lula aos governadores. O governador gaúcho lembra que alguns itens da cesta básica, como ovos e pão, já estão zerados e outros têm percentual reduzido de ICMS. A sugestão de Lula custaria aos cofres do Rio Grande do Sul, cerca de R$ 1 bilhão por ano. Além disso, o governo do estado adota uma política de devolver aos contribuintes uma parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pago pelos gaúchos, no programa Receita Certa.

Frente Parlamentar da Agricultura diz que “não adianta tentar pôr a culpa no produtor rural”

Em nota, a Frente Parlamentar da Agricultura avaliou as medidas do governo para conter a alta dos preços como “pontuais e ineficazes para efeito imediato, especialmente quando se gasta recurso interno ao zerar impostos para produtos importados, sem garantir o reforço ao apoio da produção brasileira”. A Frente, presidida pelo deputado Pedro Lupion (PR), assinala que “a alta de preços não está relacionado à falta de alimentos” e diz que não adianta tentar pôr a culpa no produtor rural em vez de resolver os problemas dos gastos públicos que geram um cenário econômico negativo. Segundo a Frente, o governo deveria dar início iniciar às tratativas do novo Plano Safra 25/26.

Ronaldo Caiado: “Pra governar, a esquerda é um zero à esquerda!”

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado diz que decisão do governo federal federal de zerar a tarifa de importação para alguns alimentos “é mais uma ação desastrosa do governo Lula”. Segundo Caiado, “essa medida penaliza os produtores e a indústria brasileira. É um governo que gasta sem freio e sempre cobra a conta do contribuinte e do trabalhador.” O governador goiano faz um comentário final:

“Está provado: quando é pra governar, a esquerda é um zero à esquerda!!”

* Instagram: @flaviorrpereira

