Brasil Fogo em abrigo para crianças e adolescentes deixa 4 mortos e 13 feridos no Recife

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fogo atingiu Lar Paulo de Tarso, fundado em 1991, na madrugada dessa sexta (14). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quatro pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um incêndio no Lar Paulo de Tarso, na Zona Sul do Recife (PE), na madrugada dessa sexta-feira (14). O abrigo acolhe crianças em situação de risco social encaminhadas por conselhos tutelares e pelo Juizado da Infância e Juventude. Entre os mortos, estão três crianças e um adulto.

Vídeos mostram os bombeiros em ação para controlar o fogo, que começou por volta das 3h. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Entretanto, o diretor do abrigo acredita que um curto-circuito foi o que causou o sinistro. O abrigo funcionava com alvará dos bombeiros em dia, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Vítimas

No final da tarde dessa sexta, a Secretaria Estadual de Saúde atualizou a situação de saúde das vítimas do incêndio:

17 vítimas, sendo 15 crianças e dois adultos;

Desse total, 4 pessoas morreram, sendo 3 crianças e 1 cuidadora;

Dos 8 pacientes que deram entrada no Hospital da Restauração (HR), 6 continuam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), intubados, em estado grave;

2 crianças que estavam no HR foram transferidas para o Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda. Elas na UTI, para “vigilância clínica”;

Das 4 crianças internadas no Hospital Geral de Areias, 2 foram transferidas para a UTI do Hospital Maria Lucinda;

As outras 2 crianças que inicialmente foram internadas no Hospital Geral de Areias foram encaminhadas para o IMIP;

A paciente adulta está em observação na emergência clínica do Hospital Geral de Areias.

De acordo com o Samu, duas pessoas morreram no abrigo: um garoto de idade não informada e uma cuidadora identificada como Margareth da Silva, de 62 anos. Duas meninas, também de idade não revelada, morreram quando estavam sendo levadas para o hospital.

Os nomes dos outros mortos e feridos não tinham sido informados até a última atualização desta reportagem. No entanto, segundo a direção do abrigo, as vítimas têm entre 2 e 11 anos.

Luto

Moradora do bairro há mais de 30 anos, Suellen mora na frente ao centro e contou o desespero dos moradores no momento do incêndio.

“Ouvi muita gritaria, eram umas 2h. O vizinho da frente arrombou e arrancou a grade. Terrível, sem palavras, foi muito feio”, disse Suelen.

Arthur Fagner mora ao lado do abrigo e ajudou a salvar vítimas do incêndio. “Foi a pior situação da minha vida”, afirmou.

Uma das pessoas que morreu foi Margareth da Silva. O filho dela, Adjair da Silva, contou que a mãe era cuidadora.

“Fazia mais de dez anos que ela trabalhava aqui, desde antes de o lar mudar para cá. Ela sempre trabalhava à noite. Passou um tempo de manhã, mas quase sempre trabalhava à noite. Eu quero enterrar minha mãe o mais rápido possível”, afirmou.

A cuidadora de idosos Claudiana Santana é sobrinha de Margareth. Ela afirmou que falou com a tia na noite de quinta (13).

“Quando eu vi a notícia, pensei ‘meu Deus, é o Paulo de Tarso’. E ela foi trabalhar. Ela dizia que dava um cochilo de madrugada para organizar as coisas antes de a outra cuidadora chegar. Ela passou um tempo trabalhando de dia, mas disse que era muito cansativo e voltou para a noite. Ela falava muito das crianças, pedia para a gente orar por elas. Morreu fazendo o que amava”, declarou.

Por meio de nota, a governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB) afirmou que o Estado “está de luto com o que aconteceu nesta madrugada no Recife, no Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso”. “Deixo a minha solidariedade às famílias das vítimas neste momento de muita dor”, disse.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), disse que a prefeitura vai fazer um projeto e doar o material para reconstrução do Lar Paulo de Tarso. Também disse que vai disponibilizar a estrutura de um espaço de acolhimento que deve ser inaugurado na próxima semana. Esse local vai levar o nome de Margareth da Silva, que morreu no incêndio.

“De forma imediata, disponibilizamos para a ONG um projeto para a recuperação dessa estrutura, assim como todo o material, a prefeitura vai fazer essa doação, e a gente também tinha uma casa de acolhimento que seria aberta na próxima semana, do município, e a gente está colocando à disposição para que todos que estavam abrigados e que precisam de um novo espaço”, afirmou.

Local

O Lar Paulo de Tarso foi fundado em 1991. Segundo o site oficial, a organização não-governamental (ONG) recebe crianças e adolescentes encaminhadas pelos conselhos tutelares e Juizado da Infância e Juventude.

Eles ficam lá até conseguir retornar para a família de origem. Quando essa possibilidade é esgotada, são encaminhadas para famílias substitutas, por meio de guarda, tutela ou adoção. Na instituição, há programas de educação e acolhimento dos jovens.

Crianças e jovens que também são atendidos pelo abrigo vão ser transferidos para outras entidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/fogo-em-abrigo-para-criancas-e-adolescentes-deixa-4-mortos-e-13-feridos-no-recife/

Fogo em abrigo para crianças e adolescentes deixa 4 mortos e 13 feridos no Recife

2023-04-14