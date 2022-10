Mundo Foguete de missão da SpaceX liderada por indígena decola com 4 astronautas, incluindo uma russa

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Da esquerda para a direita, os tripulantes da Crew-5: Anna Kikina, especialista da missão; Josh Cassada, piloto; Nicole Mann, comandante; e Koichi Wakata, também especialista da missão. (Foto: SpaceX/Divulgação)

O foguete Falcon 9 da missão Crew-5, a quinta expedição tripulada que a Nasa envia à Estação Espacial Internacional (EEI), decolou nesta quarta-feira (5), da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. “Estamos indo ao espaço”, comemorou a Nasa no Twitter ao ver a nave Dragon Endurance ganhar altitude.

A missão Crew-5 leva dois astronautas da Nasa, a comandante da missão Nicole Aunapu Mann, primeira mulher nativa americana a viajar ao espaço e pertence à tribo indígena Wailacki-Round Valley, do norte da Califórnia. Também fazem parte da tripulação o piloto Josh Cassada; juntamente com um astronauta da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa), Koichi Wakata; e a cosmonauta russa da Roscosmos Anna Kikina, que servirão como especialistas da missão.

A Crew-5 é a oitava missão tripulada realizada pela SpaceX desde o início de suas operações, e também a primeira comandada por uma mulher, Nicole Mann, que por sua vez faz sua primeira viagem espacial. Da mesma forma viaja Kikina, que se torna a primeira cosmonauta da agência espacial russa Roscosmos a embarcar em uma nave SpaceX.

A agência espacial americana pontuou que a missão permitirá várias descobertas científicas em um período de nove meses. Após a decolagem a SpaceX, que construiu tanto a nave Dragon quanto o foguete propulsor, confirmou que a nave “se separou do segundo estágio do Falcon 9″, que pôde ser apreciada por uma transmissão ao vivo.

Também foi possível ver como o primeiro estágio do Falcon 9, logo após a decolagem, retornou e pousou de forma autônoma na plataforma não tripulada “Just Read the Instructions”, localizada no Atlântico. Aplausos dos engenheiros do centro de controle de voo em Cabo Canaveral foram ouvidos quando o Dragon começou a voar sozinho após 16 minutos de decolagem. Enquanto isso, foram mostradas imagens de dentro da cápsula com os quatro astronautas na cabine.

Um deles começou a brincar com um bicho de pelúcia, enquanto seus companheiros esticavam os braços e as pernas para mostrar ter passado no difícil teste de decolagem. Eles estavam viajando a uma velocidade de 26.984 km/h e a uma altura de 203 quilômetros da Terra. A decolagem ocorreu em um dia claro na Flórida, com poucas nuvens e sol.

Durante seu tempo no laboratório em órbita, a tripulação da Crew-5 realizará mais de 200 experimentos científicos e testes de tecnologia em áreas como saúde, pesquisa de doenças cardíacas e sistemas de combustível lunar, disse a SpaceX.

