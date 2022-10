Esporte Pelé publica vídeo para comemorar marca de 10 milhões de seguidores do Instagram

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rei agradeceu mensagens e diz que continua tratando da saúde em casa. (Foto: Reprodução/Vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ainda em tratamento contra um câncer no cólon, o Rei do Futebol, Pelé, atingiu uma marca expressiva nesta quarta-feira. O perfil oficial do Instagram de Pelé chegou aos 10 milhões de seguidores, o que foi motivo de celebração para o maior jogador de todos os tempos.

A rede social é o principal meio de comunicação do astro do futebol com seu público, onde ele externa suas opiniões, felicita pessoas importantes para o esporte e lembra de momentos marcantes de sua carreira.

Aos 81 anos de idade, Pelé fez questão de gravar um vídeo bem humorado para ser publicado no perfil:

“Meus amigos, eu estou muito feliz, pois eu cheguei a dez milhões de seguidores no Instagram. E vocês sabem que de número 10 eu entendo, né? Quero agradecer a todos, por todas mensagens de carinho que recebo diariamente. Ainda estou em tratamento, descansando em minha casa, e todos vocês me transmitem muita energia. Então, eu retribuo todo este amor, mandando 10 milhões de abraços apertados, um para cada um de vocês. Amor, amor e amor! Muito obrigado!”.

Nos comentários, internautas exaltaram a trajetória do ex-jogador de 81 anos. Devido ao seus recentes problemas de saúde, muitos desejaram “vida longa ao Rei”.

Rei do futsal, Falcão exaltou o craque santista que fez mais de mil gols na carreira: “Eterno”. O Santos também comentou chamando o eterno craque de “Rei”. Outros ex-jogadores como Tinga e Ricardo Rocha também comentaram.

Tratamento

Pelé tem adotado uma postura mais discreta nos últimos anos, tanto publicamente quanto nas redes sociais.

O Rei passou a sofrer complicações graves desde o segundo semestre de 2021, quando precisou passar por uma cirurgia para retirada de um câncer no cólon direito e acabou recebendo alta somente um mês depois.

Ao fim do ano passado, ele voltou a ser internado para mais sessões de quimioterapia. Foi liberado para passar as festas de fim de ano com a família.

Em janeiro, exames constataram uma metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado de Pelé. No mês seguinte, ele foi novamente internado, desta vez para tratar uma infecção urinária. Em abril, esteve alguns dias no Hospital Albert Einstein para a realização de novos procedimentos, entre exames e tratamentos contra o câncer.

Apesar da saúde do Rei exigir cuidados, ele negou veementemente uma possível piora clínica, em agosto, em publicação nas redes sociais, demonstrando ainda insatisfação com recorrentes notícias falsas sobre a sua morte. Na imagem, o ídolo do Santos surgiu em uma cadeira de rodas, que tem usado por causa de problemas no quadril.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte