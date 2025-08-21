Política “Foi o calor da emoção”, diz Flávio sobre Eduardo xingar Jair Bolsonaro

21 de agosto de 2025

Flávio Bolsonaro (C) ainda classificou os áudios vazados com conversas entre Bolsonaro, Eduardo e o pastor Silas Malafaia como "fofocas" Foto: Carolina Antunes/PR Foto: Carolina Antunes/PR

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta quinta-feira (21), que as mensagens do irmão, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) xingando o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorreram no “calor da emoção”.

“Tem aquela troca de farpas com o meu pai, no áudio que vaza, mas ninguém da ênfase, porque logo na sequência Eduardo pede desculpas pro meu pai, porque não é assim que um filho se dirige a um pai. Obviamente ali foi o calor da emoção”, disse Flávio em entrevista ao Portal AuriVerde.

Em relatório enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) na quarta-feira (20), a PF (Polícia Federal) mostrou uma conversa entre o ex-presidente e Eduardo, onde houve uma troca de mensagens com xingamentos entre os dois.

Segundo a PF, que indiciou tanto Eduardo como Bolsonaro pelos pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o contexto da conversa envolvia o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Eduardo teria demonstrado “preocupação” com falas do pai em apoio a Tarcísio, que já compôs seu governo como ministro da Infraestrutura, e como isso poderia respingar na situação política dos Estados Unidos.

No contexto, Jair Bolsonaro também havia dito que, apesar de ter 40 anos e ser pai, Eduardo não era “tão maduro” para a política. Ainda de acordo com o relatório, o contexto também teria relação com falas de Tarcísio sobre a atuação de Eduardo nos EUA e as consequências comerciais.

“Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graça aos elogios que você fez a mim no Poder 360 estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você ‘aprender’. * SEU INGRATO DO **!”, escreveu Eduardo Bolsonaro em mensagem ao pai.

“Tenha responsabilidade!”, escreveu Eduardo ao pai, que respondeu com áudios. Depois, Eduardo acrescenta: “Quero que você olhe pra mim e enxergue o Temer. Você falaria isso do Temer?”.

Em seguida, a PF também captou uma conversa em que o deputado pedia desculpas ao pai. “Desculpa, peguei pesado… Estava * na hora”, afirmou. Para Flávio, os áudios vazados com conversas entre Bolsonaro, Eduardo e o pastor Silas Malafaia são “fofocas”.

“Esses áudios divulgados são fofocas, né? É uma pauta pra um jornal de fofoca, não tem absolutamente nada a ver com a investigação. Eles já tinham esses áudios há muito tempo”, declarou o senador.

Ele ainda afirmou que Moraes “é uma pessoa asquerosa” e não tem limites para “expor uma relação familiar que não tem nada a ver com o processo”.

