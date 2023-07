Inter “Foi uma escolha muito fácil”, diz Bruno Henrique ao ser apresentado pelo Inter

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

O atleta assinou contrato até dezembro de 2025 Foto: Ricardo Duarte/Inter O atleta assinou contrato até dezembro de 2025. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Novo reforço do Inter, Bruno Henrique foi oficialmente apresentado pelo clube gaúcho na tarde desta quarta-feira (19). O meio-campista de 33 anos concedeu sua primeira entrevista na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. O atleta assinou contrato até dezembro de 2025.

Formado no futebol paranaense, o atleta teve passagens pelo Corinthians e Palmeiras. Foi Campeão Brasileiro nos dois clubes atuando com regularidade e se destacando. Nas últimas três temporadas, esteve na Arábia Saudita jogando pelo Al Ittihad.

Após vestir a camisa do Inter, Bruno Henrique agradeceu a oportunidade de estar no clube gaúcho.

“Quero agradecer a oportunidade de estar vestindo essa camisa tão pesada como é a do Inter. Ter essa oportunidade de jogar aqui no futebol brasileiro e o Inter ter me aberto as portas para poder retornar”, disse o jogador.

Bruno Henrique ainda disse que a escolha para ser jogador do Inter foi fácil. O atleta citou a grandeza do time para ser o facilitador da sua escolha.

