Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

A mudança será válida somente para a partida específica entre Grêmio e Flamengo Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio enfrenta o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. A partida acontece na próxima quarta-feira (26), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre.

Para esta partida, os torcedores sócios do setor superior sul serão realocados para o setor Gramado Sul, local com maior visibilidade e mais próximo ao campo de jogo.

Com isso, o setor superior sul será destinado inteiramente para a torcida do clube carioca. Essa medida aumentará o espaço para a torcida do Flamengo e, pela política de reciprocidade, também resultará em um maior espaço para a torcida do Grêmio no Maracanã, no jogo de volta da semifinal, marcado para o dia 16 de agosto.

A mudança será válida somente para a partida específica entre Grêmio e Flamengo. Devido à necessidade de acomodação da torcida visitante nas cadeiras superior sul, os sócios deste setor, que normalmente acessam o estádio pelo Portão E, serão direcionados para os Portões F e H dando acesso às cadeiras Gramado Sul. Os torcedores deverão acessar o setor com suas carteirinhas.

2023-07-20