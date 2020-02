Rio Grande do Sul Folha de fevereiro dos servidores estaduais começa a ser paga nesta sexta-feira e será quitada dia 13 de março

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

O primeiro depósito será para os servidores que recebem líquido até R$ 1.800. Foto: Divulgação/Sefaz

A Secretaria da Fazenda divulgou, nesta quinta-feira (27), o calendário de pagamento da folha de fevereiro do Poder Executivo. Neste mês, os contracheques começarão a ser pagos nesta sexta-feira (28), com previsão de quitação total no dia 13 de março.

O primeiro depósito será para os servidores que recebem líquido até R$ 1.800. O valor será creditado nas contas na manhã desta sexta-feira (28). O próximo pagamento será no dia 10 de março com a quitação dos contracheques líquidos de até R$ 3.500 (64% dos vínculos).

No dia 11 de março, o Tesouro do Estado deposita os salários de quem recebe líquido até R$ 5.500 (82%). Para os servidores que recebem acima deste valor, a quitação total da folha será em 13 de março.

13° salário

A segunda parcela do 13º salário de 2019 será depositada aos servidores do Poder Executivo nesta sexta-feira (28).

