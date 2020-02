Porto Alegre Carnaval da Cidade Baixa teve sucesso e é avaliado como positivo, segundo a prefeitura

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Em quatro dias, mais de 210 mil foliões se divertiram na Praça Garibaldi. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Em quatro dias, mais de 210 mil foliões se divertiram na Praça Garibaldi. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O Carnaval de Rua da Cidade Baixa, que reuniu mais de 210 mil foliões em quatro dias, (22, 23, 24 e 25), na Praça Garibaldi, foi considerado um sucesso em número de participantes e avaliado como positivo pela equipe de gestores da prefeitura envolvidos na realização da festa popular.

Para fazer um balanço do evento, produzido pela Olele, Opinião Produtora, Impacto Vento Norte e Grupo Austral, com apoio do Município, o prefeito Nelson Marchezan Júnior reuniu-se, na manhã desta quinta-feira (27), com os secretários municipais da Cultura, Luciano Alabarse; da Segurança, Rafão Oliveira; e de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário; com o diretor da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Paulo Ramirez; e os secretários municipais adjuntos de Serviços Urbanos, Luciane Freitas; do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Viviane Diogo; da Segurança, coronel Solon Beresford; e da Cultura, Giovani Tubino.

Os gestores consideraram que o Carnaval da Cidade Baixa – este ano realizado fora do miolo do bairro, por acordo com os blocos carnavalescos – ocorreu de forma organizada no período recomendado pelo Ministério Público, das 14h às 21h, com a participação de 24 blocos credenciados. Para o bom resultado, contribuíram o trabalho integrado dos órgãos de segurança (Guarda Municipal e Brigada Militar), o serviço das equipes de limpeza urbana, que recolheram um total de sete toneladas de lixo, e a atuação dos agentes da EPTC, que fizeram desvios no trânsito e não registraram acidentes relacionados ao Carnaval.

Para os próximos eventos, os gestores concluem que podem ser feitas melhorias, entre elas a colocação de um maior número de banheiros químicos à disposição do público.

Nos próximos dois finais de semana (29 de fevereiro, 1º, 7 e 8 de março), haverá mais quatro eventos de Carnaval de Rua, na Praça Garibaldi e na Orla do Guaíba. Começa também neste fim de semana e segue até 26 de abril o Circuito de Carnaval Comunitário, em 12 regiões da cidade.

