Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Carnaval 2020

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Entre sexta e quarta-feira foram quase 4 mil infrações. Foto: Divulgação/PRF Entre sexta e quarta-feira foram quase 4 mil infrações. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou às 23h59 de quarta-feira (26) a Operação Carnaval, iniciada na última sexta-feira (21). Com reforço no número de agentes, a PRF focou seu trabalho no combate às infrações que geram maior risco de acidentes graves e no enfrentamento à criminalidade.

No período, houve um grande aumento do fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais gaúchas, principalmente na BR 290 (Freeway). As fiscalizações e os esforços foram concentrados em atividades preventivas para redução da violência no trânsito em horários e locais com maior fluxo e incidência de acidentes graves. Entre sexta-feira e quarta-feira foram registradas 3.940 infrações de trânsito, sendo 558 por ultrapassagem indevida (aumento de 27% em relação ao ano passado) e 327 por embriaguez (aumento de 45% em relação ao ano passado) nas rodovias e estradas federais do RS.

Foram fiscalizados 16.107 pessoas (aumento de 15% em relação ao ano passado) e 14.325 veículos (aumento de 15% em relação ao ano passado).

Tabela com os números do período de carnaval dos últimos 3 anos: 2018, 2019 e 2020

Acidentes totais:

2018: 105

2019: 71

2020: 88

Acidentes graves:

2018: 21

2019: 18

2020: 20

Pessoas feridas:

2018: 112

2019: 102

2020: 111

Pessoas Mortas:

2018: 8

2019: 6

2020: 7

Apesar do aumento de número de mortos no Carnaval (foram 7 em 2020 e 6 em 2019), verifica-se, neste ano, uma diminuição no número de mortos nas rodovias federais do Estado, em comparação ao mesmo período do ano passado. Contabilizando dados até 26 de fevereiro, foram 43 mortos em acidentes nas rodovias federais, enquanto nos de 2020, 35, uma redução de 8 mortes, quase 20% a menos.

Combate à criminalidade

Cocaína apreendida: 78 kg

Veículos recuperados: 6

Armas de fogo apreendidas: 11

Munições apreendidas: 184

Pessoas detidas: 75

Ações de Educação

A PRF também realizou diversas intervenções educativas, em especial em ônibus nas saídas das rodoviárias, buscando conscientizar motoristas e passageiros quanto à importância do uso do cinto de segurança e dos demais comportamentos seguros no trânsito.

Estratégia

A Polícia Rodoviária Federal informa que manterá o foco do policiamento nos trechos considerados críticos para acidentes, buscando reduzir o número de mortes e acidentes graves, e garantir a segurança dos motoristas e passageiros, realizando abordagens com base em informações do serviço de inteligência para combater o crime nas rodovias e estradas federais gaúchas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário