Porto Alegre Carnaval de Rua segue programação na Praça Garibaldi

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Carnaval de Rua volta a ocupar a Praça Garibaldi neste final de semana Foto: Anselmo Cunha/PMPA Carnaval de Rua volta a ocupar a Praça Garibaldi neste final de semana. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Depois de reunir 210 mil pessoas durante os quatro dias de folia, o Carnaval de Rua de Porto Alegre 2020 continua neste sábado (29), no Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi.

No comando do trio elétrico, a programação tem início às 14h com o Bloco do Zé, e segue com os grupos Do Jeito que Tá Vai e Areal do Futuro. Já no domingo, 1º de março, a festa será comandada pelos grupos Cia do Trago, Bloco Do Fusca Azul e Bloco do Isopor. Os desfiles dos blocos estão programados para terminar sempre às 21h, atendendo à recomendação do MP (Ministério Público).

Não é Não

No sábado (29), a Diretoria da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, em parceria com o Departamento de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, continua a campanha de conscientização Não é Não! O objetivo da mobilização é conscientizar sobre a importância do enfrentamento ao desrespeito contra a mulher e aos crimes de estupro.

Dicas para os foliões

– Mantenha-se hidratado

– Bebidas alcoólicas, somente para maiores de 18 anos e com moderação

– Aplique filtro solar e evite a exposição prolongada ao sol

– Use calçados confortáveis, como tênis

– Alimente-se bem

– Não aceite bebidas de estranhos

– Não consuma drogas ilícitas

– Proteja-se das doenças sexualmente transmissíveis usando camisinha

– Se precisar de ajuda, procure as equipes disponíveis nos eventos

– Não é Não!

Informações detalhadas sobre os horários e os trajetos dos blocos estão disponíveis na página oficial do Carnaval de Rua no Facebook e na página da Secretaria Municipal da Cultura.

Programação

29 de fevereiro, sábado

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

14h – Bloco do Zé

16h30 – Do Jeito que Tá Vai

19h – Areal do Futuro

1º de março, domingo

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

14h – Cia. do Trago

16h30 – Bloco do Fusca Azul

19h – Bloco do Isopor

7 de março, sábado

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro

15h – Bloco da Amizade

17h – Malvina

19h30 – Afrotchê

22h – Puxa que é Peruca

8 de março, domingo

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro

11h – Ai Que Saudade do Meu Ex

15h – Bloco dos Anjos

17h – Os Dinobico’s

19h30 – Filhos do Cumpadi Washington

22h – Ziriguidum

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário