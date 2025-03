Saúde Folia com energia: nutricionista dá dicas de como manter o ânimo no Carnaval

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Blocos de rua, festas e desfiles podem significar horas seguidas de diversão no Carnaval. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Blocos de rua, festas e desfiles podem significar horas seguidas de diversão no Carnaval. Para aproveitar ao máximo sem comprometer o bem-estar, alguns cuidados com a alimentação e a hidratação são essenciais. Manter o corpo nutrido e hidratado ajuda a evitar cansaço excessivo, desidratação e até ressaca no dia seguinte.

– Hidratação é fundamental: As altas temperaturas e o consumo de bebidas alcoólicas aumentam o risco de desidratação. A água continua sendo a melhor opção para manter o equilíbrio do organismo, mas alternativas como água de coco e isotônicos também ajudam a repor eletrólitos e minerais perdidos pelo suor. O ideal é intercalar o consumo de álcool com água e evitar bebidas muito açucaradas, que podem intensificar a desidratação.

– O que comer antes e depois da folia: Refeições equilibradas antes de sair de casa fazem diferença na disposição ao longo do dia. O consumo de carboidratos, como arroz, batata-doce, pão e macarrão, fornece energia de rápida absorção, essencial para quem passa longas horas em pé ou dançando. Proteínas, como carnes magras, ovos e leguminosas, garantem maior resistência e ajudam na recuperação muscular.

Já no dia seguinte, para amenizar os efeitos da ressaca e da fadiga, um café da manhã reforçado com fontes de carboidrato e frutas pode ajudar a reequilibrar o organismo. Hidratação continua sendo essencial nesse momento.

– Outros cuidados essenciais: Além da alimentação e da hidratação, proteger-se do sol é indispensável. O uso de protetor solar, chapéus e roupas leves contribui para evitar insolação e desconforto durante os dias de festa. O ideal é evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade e buscar locais com sombra para pausas ao longo do dia.

Rotina agitada

Com a rotina agitada, muitos acabam exagerando no álcool, pulando refeições ou recorrendo a fast foods. Mas, com alguns cuidados simples, é possível aproveitar a folia sem arrependimentos e sem comprometer o bem-estar.

“O segredo está no equilíbrio. O Carnaval é um momento de diversão, e isso não significa abrir mão dos cuidados com o corpo. Pequenos ajustes na alimentação e na hidratação fazem toda a diferença para manter a energia e evitar aquele cansaço extremo no fim da festa”, explica a nutricionista Natália Carrega.

Entre as principais estratégias está a hidratação constante, especialmente para quem consome bebidas alcoólicas. “O álcool desidrata o organismo e pode intensificar a fadiga e o mal-estar. O ideal é intercalar cada drink com um copo de água ou optar por líquidos ricos em eletrólitos, como água de coco”, recomenda a especialista.

Outra dica essencial é evitar longos períodos sem se alimentar. A nutricionista sugere lanches leves e práticos, como frutas, castanhas e barrinhas de proteína, que garantem saciedade sem pesar no estômago. “Muita gente pula refeições e acaba sentindo fraqueza ou recorrendo a alimentos ultraprocessados no meio da folia. Um sanduíche natural ou uma fruta na bolsa ajudam a manter o corpo abastecido sem precisar recorrer ao fast food”, destaca.

Para garantir disposição ao longo do dia, priorizar refeições nutritivas antes de sair de casa é fundamental. “Proteínas magras, como frango ou peixe, associadas a carboidratos complexos, como arroz integral e batata-doce, fornecem energia de maneira gradual, evitando picos de glicose e garantindo vitalidade para curtir o Carnaval”, explica Natália.

Já no caso das bebidas alcoólicas, a especialista alerta para os riscos do consumo excessivo. “O álcool é calórico e pode afetar o metabolismo, além de prejudicar o sono e a recuperação entre os dias de festa. Se for beber, prefira opções menos açucaradas, como destilados combinados com água tônica ou drinks sem açúcar”, sugere.

Com pequenas estratégias e escolhas conscientes, é possível aproveitar o Carnaval ao máximo sem comprometer a saúde. “A festa é para ser vivida com alegria, e não com culpa. O importante é se divertir, mas sem esquecer dos sinais do próprio corpo”, finaliza a nutricionista. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/folia-com-energia-nutricionista-da-dicas-de-como-manter-o-animo-no-carnaval/

Folia com energia: nutricionista dá dicas de como manter o ânimo no Carnaval

2025-02-28