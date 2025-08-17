Grêmio Fora de Casa, Grêmio enfrenta o Atlético-MG pela 20ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O jogo pode ser decisivo para o futuro do técnico Mano Menezes. Na tabela, o Grêmio está em 15º, com 20 pontos Foto: Lucas Uebel/Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Galo vem de vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz nas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. A equipe tenta voltar a vencer no Brasileiro, já que empatou com o Vasco, na última rodada. Por ter que decidir vaga na competição continental, no meio da semana, o time poderá ser modificado.

O Grêmio teima em não abandonar a crise técnica que assola o time desde o início da temporada. Vem de derrota em casa para o Sport, a primeira do lanterna do campeonato. O jogo pode ser decisivo para o futuro do técnico Mano Menezes. Na tabela, a equipe está em 15º, com 20 pontos.

Atlético-MG – técnico: Cuca

Provável Atlético: Everson; Natanael (Saravia), Vitor Hugo (Iván Román), Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Rony (Biel), Cuello e Hulk.

Grêmio – técnico: Mano Menezes

Provável Grêmio: Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Cristian Oliveira, Alysson e Carlos Vinicius.

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/fora-de-casa-gremio-enfrenta-o-atletico-mg-pela-20a-rodada-do-brasileirao/

Fora de Casa, Grêmio enfrenta o Atlético-MG pela 20ª rodada do Brasileirão

2025-08-17