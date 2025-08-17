Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Flamengo em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

As duas equipes se enfrentaram na quarta-feira (13) pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores e os cariocas ganharam por 1 a 0 no Maracanã

O segundo capítulo da série entre Internacional e Flamengo está marcado para as 18h30min deste domingo (17), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

As duas equipes se enfrentaram na quarta-feira (13) pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores e os cariocas ganharam por 1 a 0 no Maracanã. O jogo de volta será disputado em 20 de agosto no Beira-Rio e o Colorado precisa ganhar por, pelo menos, dois gols de diferença para classificar. Vitória por um de diferença dos gaúchos leva a decisão aos pênaltis, enquanto os comandados de Filipe Luís jogam até pelo empate.

Antes de voltar a focar no torneio continental, o Inter entra em campo neste domingo em busca de três pontos e se aproximar da zona de classificação à Libertadores. O time de Roger Machado está em 11º lugar com 24 pontos.

Em vantagem na Libertadores, o Flamengo tenta manter o embalo. Os visitantes lideram o Brasileirão com 40 pontos e buscam mais uma vitória para seguir no topo sem permitir que Cruzeiro e Palmeiras colem. Pela primeira vez, Filipe Luís tem o elenco inteiro à disposição – com exceção de Pulgar que se recupera de cirurgia no pé direito.

Inter – técnico: Roger Machado

Escalação provável: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Vitinho; Borré e Valencia

Flamengo – técnico: Filipe Luís

Escalação provável: Rossi, Varela, Léo Ortiz (Cleiton), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Quarto árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)

No Beira-Rio, Inter recebe o Flamengo em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro

