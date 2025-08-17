Domingo, 17 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Flamengo em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

As duas equipes se enfrentaram na quarta-feira (13) pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores e os cariocas ganharam por 1 a 0 no Maracanã

Foto: Ricardo Duarte/Inter
(foto: Ricardo Duarte/Inter)

O segundo capítulo da série entre Internacional e Flamengo está marcado para as 18h30min deste domingo (17), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

As duas equipes se enfrentaram na quarta-feira (13) pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores e os cariocas ganharam por 1 a 0 no Maracanã. O jogo de volta será disputado em 20 de agosto no Beira-Rio e o Colorado precisa ganhar por, pelo menos, dois gols de diferença para classificar. Vitória por um de diferença dos gaúchos leva a decisão aos pênaltis, enquanto os comandados de Filipe Luís jogam até pelo empate.

Antes de voltar a focar no torneio continental, o Inter entra em campo neste domingo em busca de três pontos e se aproximar da zona de classificação à Libertadores. O time de Roger Machado está em 11º lugar com 24 pontos.

Em vantagem na Libertadores, o Flamengo tenta manter o embalo. Os visitantes lideram o Brasileirão com 40 pontos e buscam mais uma vitória para seguir no topo sem permitir que Cruzeiro e Palmeiras colem. Pela primeira vez, Filipe Luís tem o elenco inteiro à disposição – com exceção de Pulgar que se recupera de cirurgia no pé direito.

Inter – técnico: Roger Machado

Escalação provável: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Vitinho; Borré e Valencia

Flamengo – técnico: Filipe Luís

Escalação provável: Rossi, Varela, Léo Ortiz (Cleiton), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Quarto árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Fora de Casa, Grêmio enfrenta o Atlético-MG pela 20ª rodada do Brasileirão
Sine Municipal de Porto Alegre oferece 1.844 vagas de emprego nesta semana
https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-recebe-o-flamengo-em-duelo-valido-pelo-campeonato-brasileiro/ No Beira-Rio, Inter recebe o Flamengo em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro 2025-08-17
Deixe seu comentário

Últimas

Política Saiba como será o rito do julgamento de Bolsonaro e aliados no Supremo
Mundo Hamas diz que plano de realocação para Gaza constitui uma onda de genocídio
Brasil Geração prateada: número de trabalhadores acima de 60 anos cresce quase 70% no Brasil desde 2012
Rio Grande do Sul Trio de uruguaios é preso com agrotóxicos ilegais em Bagé
Mundo Papa Leão XIV celebra missa para moradores de rua e refugiados e os convida para almoço em palacete
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades de Porto Alegre nesta semana
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre entrega a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 à Câmara Municipal nesta segunda-feira
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre oferece 1.844 vagas de emprego nesta semana
Grêmio Fora de Casa, Grêmio enfrenta o Atlético-MG pela 20ª rodada do Brasileirão
Brasil Comissão para apurar fraudes ao INSS é instalada nesta semana
Pode te interessar

Inter Inter e Flamengo se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão

Inter Inter x Flamengo: rivalidade histórica e emoção garantida no Brasileirão

Inter Inter prioriza Libertadores e pode poupar titulares contra o Flamengo no Brasileirão

Inter Equipe do Inter ajusta os últimos detalhes para o início do returno do Brasileirão