Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre oferece 1.844 vagas de emprego nesta semana

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira Foto: Alex Rocha/PMPA O atendimento presencial ocorre em cinco locais (ver abaixo), de segunda a sexta-feira. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (18), o Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.844 vagas no mercado de trabalho. Destas, 12 são para pessoas com deficiência (PcD). Entre as novidades, foi criado um novo posto de atendimento, na Secretaria da Inclusão e Desenvolvimento Humano, que se soma às quatro subprefeituras.

O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira:

Secretaria da Inclusão e Desenvolvimento Humano – 8h30 às 17h

– avenida João Pessoa, 1105, bairro Farroupilha

Subprefeituras – 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Nordeste – rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana – Parque Chico Mendes;

Cruzeiro – 9h às 12h e das 13h30 às 17h - rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa;

Restinga – 9h às 12h e das 13h30 às 17h - rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga;

Norte – 9h às 12h e das 13h30 às 17h - rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/sine-municipal-de-porto-alegre-oferece-1-844-vagas-de-emprego-nesta-semana/

Sine Municipal de Porto Alegre oferece 1.844 vagas de emprego nesta semana

2025-08-17