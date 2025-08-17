Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre entrega a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 à Câmara Municipal nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Elaborada pela Secretaria do Planejamento e Gestão, a proposta estabelece as diretrizes e metas fiscais que irão orientar o orçamento do próximo ano

Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de Porto Alegre protocola na Câmara Municipal o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2026.

Elaborada pela Secretaria do Planejamento e Gestão, a proposta estabelece as diretrizes e metas fiscais que irão orientar o orçamento do próximo ano. Com foco no equilíbrio das contas públicas, a LDO 2026 projeta receitas e despesas de R$ 13,6 bilhões.

