Domingo, 17 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025
Elaborada pela Secretaria do Planejamento e Gestão, a proposta estabelece as diretrizes e metas fiscais que irão orientar o orçamento do próximo anoFoto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA
Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de Porto Alegre protocola na Câmara Municipal o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2026.
Elaborada pela Secretaria do Planejamento e Gestão, a proposta estabelece as diretrizes e metas fiscais que irão orientar o orçamento do próximo ano. Com foco no equilíbrio das contas públicas, a LDO 2026 projeta receitas e despesas de R$ 13,6 bilhões.