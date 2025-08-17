Domingo, 17 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Papa Leão XIV celebra missa para moradores de rua e refugiados e os convida para almoço em palacete

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Celebração marcou o último domingo de férias de Leão XIV na residência papal de verão

Foto: Reprodução
Celebração marcou o último domingo de férias de Leão XIV na residência papal de verão. (Foto: Reproduçao)

O papa Leão XIV passou o último domingo de suas férias de verão com dezenas de refugiados, pessoas em situação de rua, imigrantes e voluntários da igreja que os ajudam. Ele celebrou uma missa especial para o grupo e os convidou para um almoço no palacete de verão do Vaticano, à beira do lago, com cardápio de lasanha e vitela assada.

A missa aconteceu no santuário de Santa Maria de Albano, próximo à residência papal de Castel Gandolfo, onde o pontífice passa suas férias. A missa contou com a presença de cerca de 110 pessoas atendidas pela Caritas, uma instituição de caridade da igreja local, e pelos voluntários que administram os abrigos, clínicas e escritórios de serviço social da diocese.

Na homilia, o papa destacou o “fogo da caridade” que reuniu a todos. “Encorajo vocês a não distinguir entre quem ajuda e quem é ajudado, entre quem parece doar e quem parece receber, entre quem se mostra pobre e quem acredita ter algo a oferecer em tempo, habilidades ou auxílio”, disse. Para ele, na igreja todos são pobres e preciosos, compartilhando a mesma dignidade.

Mais tarde, o papa participou do almoço com os convidados. Entre eles estavam a refugiada peruana Rosabal León, recém-chegada à Itália com o marido e dois filhos, e Gabriella Oliveiro, uma romana de 85 anos que vive sozinha, segundo os organizadores.

O menu servido incluiu lasanha, berinjela à parmegiana, vitela assada, salada de frutas e doces criados em homenagem ao papa, chamados “Dolce Leone”.

Ao lado de duas longas mesas sob a varanda, o bispo de Albano, Vincenzo Viva, saudou o papa e os convidados, ressaltando que “partilhar o pão juntos segue o ensinamento de Cristo”. Ele acrescentou que a igreja de hoje deve estar “ao lado dos mais vulneráveis, dos mais frágeis, dos jovens e daqueles feridos pelas circunstâncias da vida e da história”.

Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades de Porto Alegre nesta semana
