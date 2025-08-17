Rio Grande do Sul Trio de uruguaios é preso com agrotóxicos ilegais em Bagé

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Durante ação de combate ao crime, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um C4 Pallas com placas do Uruguai. (Foto: PRF/Divulgação)

Na madrugada deste domingo (17), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três uruguaios que transportavam agrotóxicos de origem estrangeira e de importação proibida. A ação aconteceu na BR-153, em Bagé, na Região da Campanha.

Durante ação de combate ao crime, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um C4 Pallas com placas do Uruguai. No automóvel, estavam três uruguaios (um homem de 27 anos e duas mulheres, uma de 29 anos e outra de 21 anos), todos de Cerro Largo/UY.

No porta-malas do automóvel e banco traseiro, os policiais encontraram 300 litros de agrotóxicos de origem estrangeira, introduzidos ilegalmente no Brasil e de importação proibida.

Todos foram presos e encaminhados à polícia judiciária, com o veículo e os agrotóxicos apreendidos, e responderão pelo crime de contrabando.

