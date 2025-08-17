Brasil Geração prateada: número de trabalhadores acima de 60 anos cresce quase 70% no Brasil desde 2012

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

O avanço da chamada “geração prateada” na ativa é resultado do fato de as pessoas estarem vivendo mais Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O número de brasileiros com mais de 60 anos de idade ocupados no mercado de trabalho deu um salto e cresceu quase 70% nos últimos 12 anos. O avanço da chamada “geração prateada” na ativa é resultado do fato de as pessoas estarem vivendo mais. Também o aumento do custo de vida, especialmente nos grandes centros, obriga os 60+ a buscar outra fonte de renda, além da aposentadoria, para bancar as despesas.

Em 2012, havia no País 5,1 milhões de brasileiros ocupados com mais de 60 anos de idade. Em 2024, esse número havia subido para 8,6 milhões. São 3,5 milhões a mais de pessoas nessa faixa etária na ativa, ou seja, um aumento de 68,9%.

Os dados são de um estudo feito pela economista e pesquisadora da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas, Janaína Feijó. O recorte foi extraído da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Como houve um aumento da expectativa de vida e esse aumento veio com qualidade, naturalmente essas pessoas vão desejar ficar mais tempo no mercado de trabalho”, diz Janaína. Em 1980, o brasileiro vivia, em média 62,6 anos, idade que subiu para 74,9 anos em 2013 e para 76,4 anos, em 2023.

A pesquisadora diz ainda que o custo de vida elevado, especialmente para essa faixa etária, esgota a renda. A geração 60+ precisa de plano de saúde, que geralmente é mais caro para os idosos, além do gasto com remédios de uso contínuo. “Muitas vezes a aposentadoria não é suficiente e é preciso complementar a renda”, diz a economista.

Índices de preços apontam esse descolamento entre a inflação dos idosos e da população em geral. O Índice de Preços ao Consumidor — Terceira Idade (IPC-3i) da FGV/Ibre, que mede inflação dos 60+, acumulado em 12 meses até junho de 2025 — o último dado disponível — atingiu 4,40%. No mesmo período, a inflação para todas as faixas etárias, medida pelo IPC apurado também pela FGV-Ibre, acumulou alta de 4,23%. É uma diferença de 0,17 ponto porcentual.

Aposentada há sete anos, Maria Joselita Machado da Silva, de 67 anos, continuou trabalhando como diarista. O motivo é que o benefício de um salário mínimo que recebe da Previdência Social não é suficiente para bancar suas despesas. “No passado, imaginava que aos 60 anos e com os filhos formados, estaria aposentada (de fato). Só que jamais imaginaria que o mundo seria desse jeito”, diz ela.

A disposição dos 60+ de começar em uma nova profissão e de continuar ou voltar para o mercado de trabalho é nítida. Dos 170 alunos de cursos voltados para a construção civil que passaram pela instituição desde o início deste ano, por exemplo, 30% são 60+, segundo Jaynna de Souza, assistente social do instituto.

Também na Catho, marketplace que conecta candidatos e empresas, por exemplo, a oferta de currículos cadastrados dos 60+ para vagas formais cresceu neste ano mais do que a média para todas as idades.

De janeiro a julho, a plataforma recebeu 6.966 currículos de 60+, volume 42,7% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto isso, a média geral de currículos cadastrados na plataforma para todas as idades avançou 39,6%.

