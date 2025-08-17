Mundo Hamas diz que plano de realocação para Gaza constitui uma onda de genocídio

Israel afirmou no início do mês que pretendia lançar nova ofensiva para tomar o controle da Cidade de Gaza Foto: Reprodução Israel afirmou no início do mês que pretendia lançar nova ofensiva para tomar o controle da Cidade de Gaza (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O grupo terrorista Hamas afirmou neste domingo (17) que o plano de Israel para realocar moradores da Cidade de Gaza constitui uma “nova onda de genocídio e deslocamento” para milhares de moradores da região. Eles afirmaram que o plano de Israel de instalar tendas e outros equipamentos de abrigo no sul de Gaza foi uma “decepção descarada”.

O exército israelense afirmou estar se preparando para fornecer tendas e outros equipamentos a partir deste domingo, antes do plano de realocar moradores das zonas de combate ao sul do território, “para garantir a segurança deles”.

Foi dito em um comunicado do Hamas que a instalação sob o pretexto de fins humanitários é uma farsa flagrante visando “encobrir um crime brutal que as forças de ocupação se preparam para executar”.

Israel afirmou no início deste mês que pretendia lançar uma nova ofensiva para tomar o controle da Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território. A ideia gerou alarme internacional sobre o destino da faixa demolida, que abriga cerca de 2,2 milhões de pessoas.

O conflito começou quando o Hamas atacou o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, segundo autoridades israelenses. Acredita-se que cerca de 20 dos 50 reféns restantes em Gaza ainda estejam vivos.

O ataque militar subsequente de Israel contra o Hamas matou mais de 61 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Também causou uma crise de fome, deslocou internamente a maior parte da população de Gaza e deixou grande parte do território em ruínas.

