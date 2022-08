Esporte Fora de casa, Grêmio enfrenta o Criciúma pelo Brasileirão Série B; acompanhe

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A equipe de Roger Machado vem de três partidas sem vencer na competição. Foto: Criciúma/Divulgação A equipe de Roger Machado vem de três partidas sem vencer na competição. (Foto: Criciúma/Divulgação) Foto: Criciúma/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio entra em campo na noite desta terça-feira (30), contra a equipe do Criciúma, às 21h30min, no estádio Heriberto Hulse, em partida válida pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Grêmio

A equipe de Roger Machado vem de três partidas sem vencer na competição, somando duas derrotas e um empate no período. O treinador terá o desfalque de Biel para a partida na noite desta terça, no Sul de Santa Catarina, o meia-atacante se queixou de dores na coxa e não viajou com a delegação tricolor para o jogo. O zagueiro Bruno Alves é dúvida para a partida, mas foi relacionado após estiramento no ligamento do tornozelo esquerdo. Caso o zagueiro não possua condições para atuar, com isso o jovem Natã deve ganhar a titularidade e formar dupla ao lado de Pedro Geromel.

Provável escalação: Brenno; Rodrigo Ferreira (Edilson), Geromel, Natã e Nicolas; Villasanti, Bitello, Lucas Leiva (Janderson); Campaz, Guilherme e Diego Souza.

Criciúma

A equipe catarinense chega para a partida no meio da tabela, somando 34 pontos em 26 rodadas até o momento. O time comandado pelo técnico Claudio Tencati, chega para a partida vindo de um empate contra o CRB, em Alagoas, por 0 a 0, onde o treinador poupou parte do elenco para a partida. Com todos os ingressos vendidos, o estádio Heriberto Hulse deve receber casa cheia para o jogo de hoje. O time terá o retorno de Fellipe Mateus, Hygor, Lohan e Rodrigo, poupados na última rodada.

Provável escalação: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Zé Marcos e Hélder; Marcos Serrato, Arilson, Fellipe Mateus e Thiago Alagoano; Hygor e Lohan.

Transmissão

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 21h30min, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Jean Soares, comentários de Roberto Pato Moure, reportagens de César Fabris (direto de Criciúma) e Bruno Soares , e plantão de Rogerio Bohlke.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte