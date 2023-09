Grêmio Fora de casa, Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão

Fora de casa, o Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (14), pela 23ª rodada do Brasileirão. Os times entram em campo às 21h30min, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e tentam se manter nas primeiras posições do nacional.

O clube gaúcho chega após uma sequência de duas vitórias na Arena, recuperação na tabela e nova formação tática. A equipe quer voltar a vencer longe da sua casa. Apesar de estar em terceiro colocado no Brasileirão, o time tem sido cobrado por resultados melhores como visitante.

O Bragantino ocupa a sexta colocação do Brasileiro, com 36 pontos. A meta do clube neste nacional é conseguir uma vaga direta na Libertadores da temporada de 2024. O time de São Paulo aposta no bom retrospecto em casa. Em 11 partidas disputadas como mandante, foram seis vitórias, quatro empates e somente uma derrota.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Provável escalação do Red Bull Bragantino

Cleiton; Aderlan, Lucas Rafael (Léo Realpe), Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom (Eric Ramires), Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

