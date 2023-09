Inter Lateral-esquerdo Renê marca o primeiro gol com a camisa do Inter

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

O gol do camisa 6 veio após 77 partidas pelo clube gaúcho Foto: Ricardo Duarte/Inter O gol do camisa 6 veio após 77 partidas pelo clube gaúcho (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A vitória diante do São Paulo teve um gosto especial para o lateral-esquerdo Renê. O jogador marcou pela primeira vez com a camisa do Inter. Após marcar um golaço, o atleta comemorou e homenageou a esposa, Thaís Alencar, e o terceiro filho do casal.

O camisa 6, vem sendo um dos jogadores mais regulares na temporada. Aos 24 minutos, o lateral tabelou com Alan Patrick e chutou no canto esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro Rafael. O gol garantiu a vitória colorada, que acabou com a seca de 10 partidas sem ganhar pelo Brasileirão.

“Sempre treino. Procuro chutar de fora da área. Confesso que vinha tentando melhorar a finalização. Tive oportunidades, mas o gol não saía. Fui feliz e pude acertar um belo chute. Espero que seja o primeiro de muitos”, disse o jogador.

O último gol que Renê marcou aconteceu em 23 de outubro de 2021. Na derrota por 3 a 1 para o Fluminense no Maracanã, marcou o gol do Flamengo.

