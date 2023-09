Rio Grande do Sul Feminicídios e homicídios diminuem no Rio Grande do Sul em agosto

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

A Polícia Civil mantém 21 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) e 78 Salas das Margaridas no Estado. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Em agosto, o Rio Grande do Sul registrou queda nos principais indicadores criminais, como feminicídio e homicídio. No último mês, foram registradas quatro ocorrências de feminicídio em todo o Estado, o que representa uma redução de 50% em relação a agosto de 2022. Já a taxa de homicídio fechou em queda de 25%, com 123 ocorrências.

Para o secretário Sandro Caron, “esses números são resultado do esforço constante da SSP e de suas instituições vinculadas para combater a violência contra a mulher – crime complexo e que, muitas vezes, ocorre de forma silenciosa no âmbito familiar”. “As forças de segurança mantêm um conjunto de ações integradas e estratégicas para coibir o feminicídio em solo gaúcho. Garantir a segurança das mulheres é garantir a segurança da sociedade como um todo”, afirma. Entre as medidas adotadas, destacam-se a implantação do projeto Monitoramento do Agressor, as ações da Delegacia Online da Mulher e a expansão das Salas das Margaridas.

O projeto Monitoramento do Agressor aperfeiçoa a rede de monitoramento de casos de violência doméstica no Rio Grande do Sul, por meio do uso de tornozeleiras eletrônicas nos agressores e da entrega de celulares com aplicativo de localização às vítimas. O programa teve início em junho, na capital, e será expandido para todo o Estado com a instalação de 2 mil equipamentos. Atualmente, 30 indivíduos são monitorados, sendo 13 em Porto Alegre, 15 em Canoas e 2 em Pelotas.

Além disso, a Polícia Civil mantém 21 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) e 78 Salas das Margaridas no Estado. Já a Brigada Militar atende 114 municípios gaúchos com as patrulhas Maria da Penha.

O combate à criminalidade também se refletiu na diminuição de crimes patrimoniais: em agosto de 2023, foram registrados 285 roubos de veículos em todo o Estado (- 20%).

Além desses indicadores, agosto foi marcado pela redução nos crimes de abigeato (- 23%) e roubo em transporte coletivo (- 6%). Os dados fazem parte dos indicadores criminais, divulgados nesta quinta-feira (14/9) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Roubo de veículos

No que se refere ao roubo de veículos, agosto mantém a tendência de queda registrada nos meses anteriores. Em todo o Rio Grande do Sul, foram registradas 285 ocorrências contra 355 no mesmo período do ano passado, o que representa uma diminuição de quase 20%. “Esta é a oitava redução do indicador em 2023, pois todos os meses de janeiro a julho registraram variações negativas que oscilaram entre 1% e 21%. Já na capital, houve 123 ocorrências contra 155 no mesmo mês de 2022, resultando em redução de 20,6%”, informou o governo gaúcho.

2023-09-14