Esporte Sem Neymar e Vinícius Júnior, Fifa anuncia indicados ao prêmio de melhor do mundo

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fifa The Best 2023: os 12 indicados a melhor jogador do mundo. Foto: Divulgação/Fifa Fifa The Best 2023: os 12 indicados a melhor jogador do mundo. (Foto: Divulgação/Fifa) Foto: Divulgação/Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (14), os indicados ao Fifa The Best 2023. Entre os homens, metade da lista de 12 nomes é composta por jogadores do Manchester City, dentre eles Haaland e De Bruyne. Atual dono do troféu e atualmente no Inter Miami, Messi está no páreo, assim como Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Ao contrário do ano passado, Vinícius Júnior, do Real Madrid, não figura na lista. O mesmo vale para Neymar, ex-PSG e hoje no Al-Hilal.

Esta edição da premiação que elege os melhores do mundo pela Fifa tem um período de avaliação reduzido no masculino: de 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à final da Copa do Mundo no Catar, a 20 de agosto de 2023.

No feminino, três jogadoras da seleção da Espanha campeã da Copa do Mundo Feminina foram escolhidas: Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso e Salma Paralluelo. Para as mulheres, o período de avaliação vale de 1º de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023, data da final do Mundial.

Ederson é o único brasileiro listado para o The Best. Ele é um dos finalistas ao prêmio de melhor goleiro junto com o marroquino Bono, ex-Sevilla e hoje no Al-Hilal, o belga Courtois, do Real Madrid, o camaronês Onana, ex-Inter de Milão e atualmente no Manchester United, e o alemão Ter Stegen, do Barcelona.

O público poderá participar da votação escolhendo seus preferidos a partir desta quinta. A cerimônia do Fifa The Best 2023 ainda não tem data confirmada.

Os atuais vencedores de melhor jogador e melhor jogadora do mundo pela Fifa são, respectivamente, o argentino Lionel Messi e a espanhola Alexia Putellas. No caso do masculino, no Fifa The Best 2022 o período de avaliação durou um ano e meio, englobando a Copa do Mundo no Catar, conquistada pela Argentina.

Jogadores

Julián Álvarez (Argentina / Manchester City)

Marcelo Brozović (Croácia / Inter de Milão e Al-Nassr)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City)

İlkay Gündoğan (Alemanha / Manchester City e Barcelona)

Erling Haaland (Noruega / Manchester City)

Rodri (Espanha / Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia / Napoli)

Kylian Mbappé (França / PSG)

Lionel Messi (Argentina / PSG e Inter Miami)

Victor Osimhen (Nigéria / Napoli)

Declan Rice (Inglaterra / West Ham e Arsenal)

Bernardo Silva (Portugal / Manchester City)

Jogadoras

Aitana Bonmatí (Espanha / Barcelona)

Linda Caicedo (Colômbia / Real Madrid)

Rachel Daly (Inglaterra / Aston Villa Ladies)

Kadidiatou Diani (França / Lyon)

Caitlin Foord (Austrália / Arsenal)

Mary Fowler (Austrália / Manchester City)

Alex Greenwood (Inglaterra / Manchester City)

Jennifer Hermoso (Espanha / Pachuca)

Lindsey Horan (Estados Unidos / Lyon)

Amanda Ilestedt (Suécia / PSG e Arsenal)

Lauren James (Inglaterra / Chelsea)

Sam Kerr (Austrália / Chelsea)

Mapi León (Espanha / Barcelona)

Hinata Miyazawa (Japão / Mynavi Sendai)

Salma Paralluelo (Espanha / Barcelona)

Keira Walsh (Inglaterra / Barcelona)

Como funciona

A Fifa premia o melhor jogador do mundo desde 1991, e a melhor jogadora desde 2001. O Fifa The Best, no atual formato, foi criado em 2016. A cerimônia atual também premia o melhor goleiro, a melhor goleira, o melhor técnico no futebol masculino, o melhor técnico ou a melhor técnica do futebol feminino, o gol mais bonito no Prêmio Puskás, e também Fair Play e torcedor.

Um conselho técnico da entidade define uma lista de finalistas. O colégio eleitoral da premiação é formado por jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e o público, por meio de votação na internet. Cada grupo tem peso de 25% na pontuação final.

Desde 2016, a Fifa usa a temporada europeia como período de análise. No entanto, com a Copa do Mundo realizada no fim do ano em 2022, o Fifa The Best 2022 teve um ano e meio levado em consideração na votação: de agosto de 2021 a dezembro de 2022. O Fifa The Best 2023, com a avaliação de dezembro de 2022 a agosto de 2023, é um reajuste ao modelo utilizado nos anos anteriores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/sem-neymar-e-vinicius-junior-fifa-anuncia-indicados-ao-premio-de-melhor-do-mundo/

Sem Neymar e Vinícius Júnior, Fifa anuncia indicados ao prêmio de melhor do mundo

2023-09-14