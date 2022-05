Esporte Fora de casa, Grêmio leva gol no final e empata em 1 a 1 com o Ituano pela Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os primeiros minutos de jogo foram equilibrados e de muita disputa entre as equipes. Foto: Mauro Horita/Grêmio FBPA Os primeiros minutos de jogo foram equilibrados e de muita disputa entre as equipes. (Foto: Mauro Horita/Grêmio FBPA) Foto: Mauro Horita/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio entrou em campo na noite desta segunda-feira (16), no estádio Novelli Júnior, em Itu, no Estado de São Paulo, para enfrentar o Ituano, em confronto que fechou a sétima rodada da Série B. O Tricolor empatou em 1 a 1 com os donos da casa. Com o empate, o Grêmio soma 11 pontos na competição. Na próxima quinta-feira (19), o Tricolor enfrenta o Criciúma, na Arena.

Os primeiros minutos de jogo foram equilibrados e de muita disputa entre as equipes. Os donos da casa levaram perigo ao campo de defesa tricolor, logo aos 8 minutos. Kaio recebeu na intermediária, passou pela marcação e arriscou da meia direita, mandando perto da meta defendida por Brenno.

Já o Grêmio tentou a resposta, partindo para o ataque com Biel, mas ele acabou travado na hora do passe. Minutos depois, foi a vez de Elias ir a linha de fundo, dentro da área e cruzar, mas a bola foi desviada e saiu pela linha de fundo, passados 11 minutos.

Aos 18 minutos, quase que o Ituano abriu a contagem com um lance de Gerson Magrão, que recebeu e livre, encheu o pé e arrematou a gol. Brenno fez uma grande defesa, espalmando por sobre a meta.

O técnico Roger Machado foi obrigada a realizar a sua primeira mudança aos 20, com Sarará entrando no lugar de Rodrigo Ferreira, minutos por lesão.

A primeira boa oportunidade tricolor saiu aos 28 minutos, quando Sarará fez um lançamento em velocidade para Elias, mas a bola correu demais e saiu pela linha de fundo.

Já a equipe paulista seguiu pressionando e levou perigo por vezes. Primeiro, aos 30 minutos, Aylon recebeu, foi até a entrada da área e arrematou, mandando próximo a trave. Já em seguida, foi a vez de Léo Santos subir e desviar de cabeça, acertando o poste. Na reta final, os donos da casa se lançaram em contra-ataque com Kaio, que em frente a área, desviou da marcação e chutou, obrigando Brenno defender em dois tempos.

Aos 42 minutos, Rafael pegou o rebote de uma jogada e, já na área, chutou forte – por sorte, mandando para fora.

Nos acréscimos, quase que o Grêmio abriu o placar, quando a bola caiu para Bitello, na meia esquerda. Ele recebeu e chutou colocado, mas a bola subiu.

O Tricolor voltou a campo com algumas mudanças: Elkeson e Campaz nos lugares de Elias e Gabriel Silva.

Com uma postura mais ofensiva, os gremistas passaram a pressionar mais nos minutos iniciais, tanto que logo alcançaram o resultado. Aos 2 minutos, após uma cobrança de escanteio, a bola desviou na defesa e caiu para Diego Souza, que dominou no peito, ajeitou e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar em Itu.

Mas os adversários não ficaram atrás e buscaram responder. Passados 10 minutos, a bola foi colocada para Léo Santos, que desviou com perigo, mandando à direita do gol.

A partida seguiu disputada e o Grêmio, por vezes tentou chegar ao campo de ataque. Campaz arriscou de longe, mas mandou por sobre o gol. Com 18 minutos, Nicolas colocou a bola na área, Elkeson subiu para desviar de cabeça, mas a defesa cortou.

Próximo dos 30 minutos, o técnico Roger mudou novamente, colocando Janderson e Benítez nos lugares de Biel e Diego Souza.

Os donos da casa ainda buscaram o empate: em nova oportunidade, Dudu saiu em velocidade buscando o campo de defesa tricolor e fez um cruzamento na área, mas a zaga conseguiu cortar.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, o Ituano chegou ao empate com Lucas Nathan, que depois de uma jogada de Gerson Magrão, conseguiu empurrar para o fundo das redes, igualando o placar.

Ficha técnica

Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira (M. Sarará), Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti; Elias (Campaz), Gabriel Silva (Elkeson), Bitello e Gabriel Teixeira (Janderson); Diego Souza (Benítez) Técnico: Roger Machado.

Ituano: Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo e Roberto (Mário Sérgio); Rafael Pereira (Gabriel Barros), Lucas Siqueira, Kaio (João Victor) e Gerson Magrão (Lucas Nathan); Aylon (Dudu Vieira) e Rafael Elias Técnico: Mazola Júnior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte