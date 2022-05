Esporte Jogador do PSG teria boicotado partida para não vestir camisa de campanha contra homofobia

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Na França, jogos próximos a dia mundial contra a homofobia, 17 de maio, as equipes entram em campo com as cores do arco-íris. Foto: Gavelle/PSG/Divulgação Na França, jogos próximos a dia mundial contra a homofobia, 17 de maio, as equipes entram em campo com as cores do arco-íris. (Foto: Gavelle/PSG/Divulgação) Foto: Gavelle/PSG/Divulgação

O Paris Saint-Germain entrou em campo pela penúltima rodada do Campeonato Francês no sábado em jogo que marcou uma campanha contra a homofobia. Porém, o foco na imprensa francesa foi para Gueye, meio-campista do clube, que teria sido desfalque por não querer vestir a camisa com as cores do arco-íris.

Após a partida, o técnico Mauricio Pochettino revelou que Gueye não jogou por “motivos pessoais” e descartou uma lesão. Isso aumentou as especulações para um boicote do jogador.

A imprensa francesa ainda destacou que esta não seria a primeira vez que Gueye não participa de uma campanha contra a homofobia. No ano passado, o meia também foi desfalque do Paris Saint-Germain na partida do Campeonato Francês que teve a ação em defesa da comunidade LGBTQIA +. Na época, o motivo revelado foi uma gastroenterite.

A campanha foi adotada pelo Campeonato Francês em 2019. Em que nos jogos próximos a dia mundial contra a homofobia, 17 de maio, as equipes entram em campo com as cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+.

Repercussão

A associação contra a homofobia no esporte chamada Rouge Direct cobrou uma explicação do jogador, do clube e da LFP: “Homofobia não é uma opinião, mas um crime. A LFP e o PSG têm que pedir para Gana Gueye se explicar, e rapidamente. E sancioná-lo se necessário”, declarou a Rouge Direct.

Nesta segunda-feira, a política francesa Valérie Pécresse, presidente do conselho regional Île-de-France, da maior região do país, cobrou sanções ao jogador do Paris Saint-Germain.

“Um jogador de futebol, em especial do PSG, são figuras de identificação para os nossos jovens. Eles têm o dever de servir de exemplo. A recusa de Idrissa Gana Gueye de se juntar à luta contra a homofobia não pode continuar sem punições”, declarou Valérie Pécresse, no Twitter.

De saída

O PSG está atento ao mercado caso o atacante Kylian Mbappé decida a sair de Paris. Portanto, o Paris Saint-Germain já começa a se mexer e tem três nomes em pauta como possíveis reforços de seu elenco na próxima janeira de transferência: Darwin Núñez, João Félix e Paul Pogba.

No entanto, segundo informa a imprensa francesa, estes nomes só chegariam ao Parque dos Príncipes caso Mbappé não renove seu contrato.

