Esporte No Beira-Rio, Inter enfrenta nesta terça o Independiente Medellín pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











No treinamento desta segunda-feira (16), o treinador Mano Menezes comandou atividades técnicas e táticas no gramado do CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Beira-Rio será palco de mais um duelo decisivo do Inter na temporada. Nesta terça-feira (17), às 19h15min, o Inter enfrenta o Independiente Medellín, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Empatado em pontos na liderança, o clube gaúcho busca uma vitória para se aproximar da classificação na chave E da competição.

No treinamento desta segunda-feira (16), o treinador Mano Menezes comandou atividades técnicas e táticas no gramado do CT Parque Gigante. O comandante não teve muito tempo para preparar a equipe, já que pôde organizar apenas dois trabalhos entre um jogo e outro.

Com seis pontos conquistados, o Colorado ocupa a segunda posição no grupo, empatado em pontos com o Guaireña-PAR, mas atrás pelo número de gols marcados. Já são oito jogos de invencibilidade na temporada e o Inter conta com a torcida no Gigante para vencer o time colombiano em casa.

Brasileirão

Na última partida pelo Brasileirão, no sábado, Inter e Corinthians ficaram no 2 a 2 no Estádio Beira-Rio. Apesar do bom futebol apresentado pelas duas equipes, ninguém conseguiu garantir os 3 pontos. O Colorado chegou a estar vencendo a partida em duas oportunidades, mas acabou cedendo o empate por duas vezes.

Mesmo com o bom jogo protagonizado por Inter e Corinthians, o principal assunto da entrevista coletiva do técnico colorado após o jogo foi o caso de possível injúria racial ao atleta Edenilson. O jogador colorado alegou ter sido chamado de “macaco” por parte de Rafael Ramos, lateral-direito do Corinthians. Mano Menezes iniciou a fala se pronunciando sobre o incidente que envolveu o camisa 8 colorado: “Não interessa se é do nosso lado ou do outro lado. É um assunto importante e deve ser tratado com seriedade… O Edenilson confirmou para nós que ouviu sim a injúria”, disse.

Sobre a partida, o treinador colorado falou sobre a atuação do Inter diante do líder do campeonato: “Acho que fizemos um jogo muito bom no primeiro tempo, com movimentações importantes. Conseguimos aproveitas as chances e marcamos os gols… Como um todo, a equipe mostrou crescimento, colocando em prática o que treinamos durante a semana”, afirmou.

O incidente envolvendo a suposta injúria racial contra o meia colorado Edenilson motivou a abertura de inquérito pela Polícia Civil gaúcha. Conforme a 2ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso, técnicos do Instituto-Geral de Perícias analisarão imagens – incluindo leitura labial – do lance em que ambos os atletas estavam próximos e no qual teria ocorrido a ofensa, cujo protesto por parte do jogador colorado levou à paralisação do cronômetro por cerca de 4 minutos.

O Inter divulgou uma nota oficial sobre o episódio: “Mais uma vez, um lamentável caso de racismo é registrado no futebol nacional. Desta vez, em nossa casa, contra um jogador do Internacional. Na partida deste sábado (14/05), pelo Campeonato Brasileiro, Edenilson relata ter sofrido injúria racial por parte de Rafael Ramos, atleta do Corinthians. É inadmissível que ainda ocorram fatos desse tipo em 2022, não há espaço para o racismo em nossa sociedade. O Clube do Povo reitera que repudia todo e qualquer ato de preconceito e apoia o seu atleta”, diz o comunicado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte