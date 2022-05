Esporte Sem Neymar, PSG goleia o Montpellier com gols de Messi, Di Maria e Mbappé

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Mesmo sem poder contar com Neymar, suspenso, o Paris Saint Germain não teve dificuldades para golear o Montpellier, por 4 a 0, no campo do adversário, neste fim de semana, em duelo válido pela 37ª e última rodada do Campeonato Francês.

Messi (2), Di Maria e Mbappé fizeram os gols da equipe, que alcançou os 83 pontos e encerra a temporada com campeã. Já o Montpellier fechou o campeonato com 43 pontos e ficou na 13ª colocação.

Só uma equipe atuou nos primeiros 45 minutos. Sem Neymar (suspenso), o trio de ataque do PSG foi formado por Messi, Mbappé e Di Maria. E eles foram muito bem.

Com muita velocidade, movimentação e talento, os atacantes do PSG acumularam boas jogadas. Mbappé assumiu o papel de “garçon” e serviu Messi duas vezes e o astro argentino não perdeu as oportunidades.

Logo aos seis minutos, após bela tabela, Messi abriu o placar. Aos 20 minutos, Mbappé fez um lindo lançamento da esquerda de trivela de pé direito. O passe encontrou Messi, que, com a categoria costumeira, driblou o goleiro e fez o segundo gol da partida.

Aos 26, foi a vez de Di Maria esbanjar talento, ao acertar um lindo chute para ampliar ainda mais a vantagem do time de Paris. A partir daí, o PSG diminuiu o ritmo até o intervalo.

Mesmo sem tanto interesse, o PSG foi somando boas oportunidades também no segundo tempo. Mbappé foi um inferno para a defesa do Montpellier pelo lado esquerdo e foi por ali que o atacante acabou conseguindo um pênalti. Cobrado com êxito pelo craque francês, aos 15 minutos da segunda etapa.

O restante da partida ficou desinteressante para o PSG e sem sentido para o Montpellier, sem forças para pelo menos diminuir a goleada.

Outros resultados da última rodada:

Bordeaux 0 x 0 Lorient, Lyon 3 x 2 Nantes, Metz 1 x 0 Angers, Monaco 4 x 2 Brest, Nice 1 x 3 Lille, Rennes 2 x 0 Olympique de Marselha, Saint-Étienne 1 x 2 Reims, Strasbourg 1 x 0 Clermont Foot e Troyes 1 x 3 Lens.

Neymar

O suspenso Neymar apareceu muito bem arrumado para participar de um evento beneficente em Paris, na França. O atacante ganhou elogios da namorada e de celebridades ao compartilhar uma foto nas suas redes sociais.

A cerimônia foi uma celebração em torno da For Hope Association, fundada pelo meio-campista senegalês Idrissa Gana Gueye, companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain. Na publicação do foto, Neymar parabenizou o amigo pela iniciativa.

Bruna Biancardi, sua nova namorada, elogiou o jogador: “LINDO”, escreveu ela. Outras personalidades como o velocista Paulo André, o influencer Luva de Pedreiro e a atleta Natalia Guitler também elogiaram o jogador.

No último domingo (8), o craque brasileiro marcou dois gols no empate do Paris Saint-Germain por 2 a 2 com o Troyes pela penúltima rodada do Campeonato Francês. A equipe campeã abriu dois gols de vantagem, mas o adversário aproveitou as falhas para igualar o resultado.

