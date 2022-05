Esporte Bayern confirma desejo de Lewandowski de sair do clube

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Principal nome do elenco bávaro, Lewandowski está no clube vermelho desde 2014. (Foto: Reprodução)

Depois de oito anos, Lewandowski pode ter feito sua última partida com a camisa do Bayern de Munique, após o empate por 2 a 2 com o Wolfsburg, na despedida da temporada 2021/22 do decacampeão da Bundesliga. Após diversas informações, entre inúmeras linhas, sobre a saída dele, aquilo que o torcedor dos Bávaros tanto temia aconteceu. Neste fim de semana, antes da última rodada do Campeonato Alemão, o diretor de esportes do clube, Hasan Salihamidzic, confirmou que o polonês não deve seguir na Alemanha na próxima temporada.

“Falei com o Lewandowski. Nessa conversa ele me disse que não quer aceitar a nossa oferta de estender o seu contrato, e que gostaria de deixar o clube. Ele me disse que gostaria de provar algo novo, mas nossa posição não mudou. Lewandowski tem contrato até 30 de junho de 2023. Isso é um fato”, pontuou Salihamidic.

O posicionamento do diretor de esportes dos Bávaros vai de encontro com a do presidente do Bayern, Herbert Hainer. Mais cedo, o mandatário afirmou que Lewa vai cumprir o seu contrato até o fim. Até o momento, não houve proposta oficial, mas o Barcelona está sendo cogitado como o futuro do atacante.

Dentro de campo, Robert Lewandowski se confirmou como um dos grandes atacantes deste século. Na temporada 2021-2022, o polonês marcou 35 gols em 34 jogos na Bundesliga. Ao todo, são 343 tentos em 374 partidas, inúmeros títulos e dois prêmios de melhor jogador do mundo da Fifa, em 2020 e 2021.

“É muito possível que este tenha sido meu último jogo pelo Bayern. Não posso dizer isso em 100%, mas pode ter sido. Queremos encontrar a melhor solução para mim e para o clube”, afirmou Lewa.

Robert Lewandowski está no Bayern de Munique desde julho de 2014 e tem contrato vigente até junho de 2023. Ele confirmou que não vai renovar seu vínculo e disse que espera um bom acordo para todos. O Barcelona é cogitado como possível destino.

“Eu disse [a Salihamidzic] que, se houver uma oferta, temos que pensar nisso, também para o clube. Ambos os lados têm que pensar no futuro. Isso é tudo o que posso dizer”, afirmou o polonês.

Essa confirmação da vontade de Lewandowski de sair do Bayern de Munique vem horas depois do presidente do clube, Herbert Hainer, dizer que o centroavante polonês vai cumprir o seu contrato. O técnico do time, Julian Nagelsmann, não descartou a possibilidade dele ir embora.

Eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo em 2020 e 2021, Robert Lewandowski fez até hoje 375 jogos pelo Bayern de Munique e marcou 344 gols. Ele soma 46 partidas e 50 gols na atual temporada pela equipe alemã.

