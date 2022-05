Esporte Liga Gaúcha de Ciclismo e Velopark realizam um dos maiores circuitos ciclísticos do Sul do País

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

O evento contará com os melhores atletas do ciclismo gaúcho

O Velopark – maior parque automobilístico da América Latina –, em Nova Santa Rita, e a Liga Gaúcha de Ciclismo realizarão, no dia 12 de junho, a partir das 8h, o 1° Circuito Ciclístico Velopark.

O evento, que contará com os melhores atletas do ciclismo gaúcho nas modalidades Speed e Mountain Bike, será um dos maiores desse esporte no Sul do País.

Após o circuito, haverá um passeio ciclístico direcionado ao público em geral.

