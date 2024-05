Rio Grande do Sul Barragens 14 de Julho e Salto Forqueta estão em risco de ruptura iminente, alerta governo gaúcho

5 de maio de 2024

Seis estruturas estão em situação de emergência, apresentando risco de rompimento.

As barragens 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves, e a Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga estão em risco de ruptura iminente.

O governo gaúcho monitora a situação das barragens no Rio Grande do Sul. Dados parciais divulgados na manhã deste domingo (5) apontam que seis estruturas estão em situação de emergência, apresentando risco de rompimento e já com ações de resposta em andamento. O monitoramento é realizado por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema (ONS),

Barragens monitoradas pela Aneel e pelo ONS

Nível de Emergência – Risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas:

UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves (situação inalterada desde o rompimento parcial há três dias)

PCH Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga (identificado, após acesso terrestre pela mata, danos na margem direita da barragem e sinistro na Casa de Força, causado por inúmeros deslizamentos)

Nível de Alerta – Quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança:

UHE Dona Francisca, em Nova Palma

UHE Bugres – Barragem Divisa, em Canela

Nível de Atenção – Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo:

UHE Bugres – Barragem do Blang, em Canela

UHE Canastra, em Canela

UHE Monte Claro, em Bento Gonçalves/Veranópolis

UHE Castro Alves, em Nova Roma do Sul/Nova Pádua

PCH Furnas do Segredo, em Jaguari

Barragens monitoradas pela Sema

Nível de Emergência:

Barragem de São Miguel, em Bento Gonçalves

Barragem SDR, em Eldorado do Sul

Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra

Barragem do Arroio Barracão, em Bento Gonçalves

Nível de Alerta:

Capané, em Cachoeira do Sul

B2 (São Jerônimo)

Tupi, em Taquari

Nível Atenção:

Samuara, em Caxias do Sul

Dal Bó, em Caxias do Sul

O Estado permanece monitorando, com atenção, as barragens de Santa Lúcia, em Putinga; Nova de Espólio de Aldo Malta Dihl, em Glorinha; Belo Monte, em Eldorado do Sul; e Filhos de Sepé, em Viamão.

