Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

A partida foi disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro Foto: Richard Ducker/Grêmio Tricolor gaúcho enfrentará o Fluminense na Arena, domingo que vem. (Foto: Richard Ducker/Grêmio) Foto: Richard Ducker/Grêmio

Jogando fora de casa na tarde desse domingo (6) pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Vasco (até então lanterna), caindo do 4º para o 6º lugar na tabela (30 pontos). O Tricolor, porém, tem uma partida a menos que os demais (contra o Corinthians, adiada). Na tarde do próximo domingo (13), a equipe receberá o Fluminense na Arena pela 19ª rodada, que encerra o primeiro turno da competição.

Nos últimos cinco duelos pelo Brasileirão, o time sob o comando de Renato Portaluppi acumula duas vitórias (Bahia e Atlético-MG), um empate (Goiás) e duas derrotas (Botafogo e agora o Vasco).

Primeiro tempo

O time da casa começou atacando. Aos 6 minutos, Orellano arrancou pela direita e encontrou Gabriel Pec na esquerda. O atacante fez o cruzamento buscando Sebastián, mas o centroavante não alcançou, e a bola saiu pela linha de fundo.

Três minutos depois, Praxedes fez uma bela inversão de jogo e encontrou Gabriel Pec na ponta esquerda. O atacante dominou e arriscou de pé direito. O chute saiu forte, mas a bola subiu demais e foi para fora.

Aos 11 minutos, o Grêmio respondeu. Nathan recuperou a bola e abriu para Bitello. O meia viu Suárez livre na entrada da área e rolou no meio. O centroavante pegou de primeira, mas Léo Jardim fez a defesa.

Aos 17, Ferreira recebeu na ponta esquerda, entrou na área do Vasco driblando, passou por dois adversários, mas, quando ficou de frente para o gol adversário, não finalizou e perdeu a bola.

Aos 22, João Pedro recuperou a bola na direita, tocou no meio para Nathan, que deixou a bola passar. Ferreira dominou e bateu rasteiro para fora.

Dois minutos depois, o Vasco respondeu. Orellano recebeu na direita, puxou para o pé esquerdo e tentou a batida colocada. A bola saiu pela linha de fundo e não levou perigo para o goleiro gremista.

Aos 41, na cobrança de falta de Paulinho, Gabriel Grando saiu mal do gol, e a bola ficou viva dentro da área. Na sobra, Zé Gabriel finalizou, mas a bola desviou e saiu para escanteio. Passou raspando a trave.

Dois minutos depois, Carballo tocou para Suárez, que dominou de pé direito na entrada da meia-lua e arriscou de pé esquerdo. Léo Jardim espalmou para escanteio.

Segundo tempo

No primeiro minuto da segunda etapa, Pec fez jogada individual pela ponta direita e cruzou rasteiro, mas a bola ficou com Grando.

O time da casa seguiu pressionando. Um minuto depois, em uma bonita troca de passes do Vasco, Paulinho encontrou Pec, que ficou cara a cara com Grando, mas, na hora do chute, foi travado por João Pedro, que mandou para fora.

Aos 12 minutos, Orellando bateu de primeira na entrada da área. Gabriel Grando pegou firme.

Aos 20, o Tricolor gaúcho fez uma bela jogada. Besozzi tocou para Reinaldo, que driblou o marcador e rolou para Suárez. O uruguaio passou bonito por Medel e rolou para Bitello, que bateu de primeira, em cima da marcação. Grande chance perdida.

Aos 33, em uma cobrança de falta, Piton bateu para fora, perto da goleira gremista. Em seguida, no próximo minuto, Paulinho tocou para Pec, que, na grande área, cruzou para o meio, e o estreante Vegetti completou de cabeça para abrir o placar no São Januário.

Aos 37, em cobrança de falta, Reinaldo fez o levantamento, mas a defesa do Vasco afastou o perigo.

Com a desvantagem no placar, o Grêmio trocava passes e tinha dificuldade de criar chances de gol. Até que, aos 46 minutos, após cobrança de falta, a bola sobrou para Gustavinho, que chutou para fora. Era a chance do empate.

O Tricolor seguiu pressionando. Aos 49, Reinaldo cobrou um lateral na área do Vasco, e a bola sobrou para Suárez. O uruguaio pegou de primeira, mas o goleiro fez a defesa e evitou o empate.

Ficha técnica

— Vasco: Léo Jardim, Robson Bambu (Miranda), Zé Gabriel, Léo,Lucas Piton, Medel, Paulinho, Praxedes (Marlon Gomes), Orellano (Erick Marcus), Sebastián Ferreira (Vegetti) e Gabriel Pec. Técnico: Ramón Díaz

— Grêmio: Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Uvini (André), Bruno Alves, Reinaldo, Carballo (Mila), Villasanti, Nathan (Lucas Besozzi), Bitello (Gustavo Martins), Luis Suárez e Ferreira (Gustavinho). Técnico: Renato Portaluppi.

— Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (SP), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Evandro de Melo Lima (SP). VAR (árbitro de vídeo): Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG).

