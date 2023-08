Esporte Holanda derrota a África do Sul por 2 a 0 e enfrenta a Espanha nas quartas de final da Copa Feminina

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

A África do Sul se despediu após fazer uma campanha histórica Foto: Reprodução/Twitter Fifa A África do Sul se despediu após fazer uma campanha histórica. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

A Holanda venceu a África do Sul por 2 a 0 na madrugada deste domingo (6), no Sydney Football Stadium, na Austrália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.

Os gols foram marcados por Jill Roord e Beerensteyn. Com o resultado, a Holanda se classificou para as quartas de final do torneio pela segunda vez consecutiva. A África do Sul se despediu após fazer uma campanha histórica.

A adversária da Holanda nas quartas de final será a Espanha, que garantiu a vaga no sábado (6) após golear a Suíça por 5 a 1.

O time europeu abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, quando Martens cabeceou após cobrança de escanteio. Ramalepe afastou em cima da linha, mas a bola sobrou para Roord, que apenas empurrou para as redes.

A Holanda ampliou a vantagem aos 22 minutos do segundo tempo, em uma falha da goleira Swart. Beerensteyn recebeu em velocidade pela esquerda e arriscou um chute relativamente fraco de fora da área. A goleira não conseguiu encaixar a bola, que morreu no fundo das redes.

