Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

A partida válida pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor gaúcho tem como próximo adversário o Sport-PE, na terça-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Jogando no Interior paulista na noite desta sexta-feira (16), o Grêmio perdeu de 2 a 0 para o Novorizontino, pela trigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota (primeira desde que o técnico Renato Portaluppi retornou ao clube, no início do mês) mantém o Grêmio em terceiro lugar, com 50 pontos, apenas dois à frente do Vasco.

Após a vitória de domingo passado contra o Vasco (na reestreia de Renato), na Arena, o fracasso contra os paulistas ainda não coloca em risco a permanência do Tricolor no G4 do torneio. Ao menos até a próxima rodada.

Se perder em casa para o Sport-PE na terça-feira que vem (20), o time gaúcho pode cair para a quarta posição, desde que o Cruzmaltino carioca vença o Cruzeiro em Minas Gerais na noite seguinte.

Primeiro tempo

Os primeiros minutos do jogo foram de equilíbrio, com ambas as equipes buscando o campo de ataque, mas sem muitas chances claras de gol. O Grêmio levou perigo aos 4 minutos, quando Thaciano desceu pela direita e cruzou na área. Diogo Barbosa dominou, mas a bola acabou batendo na mão do lateral.

Já o time paulista foi aos poucos construindo jogadas e chegou em bola parada, com uma cobrança de escanteio. A bola foi colocada na área, a defesa afastou e caiu para Willean, que de longe finalizou, obrigando boa defesa de Brenno, passados 14 minutos.

Próximo dos 20 minutos, o Tricolor voltou ao ataque e conseguiu criar uma boa jogada pela linha de fundo, quando Lucas Leiva recebeu um passe e invadiu a área, mas ao finalizar, o defensor adversário bloqueou. Pouco depois, Guilherme finalizou de fora da área, mas Lucas segurou.

Os donos da casa imprimiram melhor ritmo de jogo e conseguiram encontrar o gol, aos 25 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola foi colocada na primeira trave e Douglas Baggio desviou de cabeça para o fundo das redes.

O Grêmio tentou responder e teve oportunidades em cobranças de falta. Em uma delas, Diogo Barbosa colocou na área, mas a defesa paulista afastou com segurança.

O Novorizontino conseguiu ampliar o marcador com Gustavo Bochecha, aos 32 minutos. Em um contra-ataque, Douglas Baggio se lançou em velocidade e acionou o volante, que ficou de frente com Brenno e tirou do arqueiro, assinalando o segundo gol.

Na reta final, Edilson cobrou uma falta da intermediária de ataque, mas a bola explodiu na barreira, que cortou qualquer perigo.

Segundo tempo

Para o segundo tempo, o técnico Renato Portaluppi promoveu uma mudança. Lucas Leiva saiu para dar lugar a Elkeson.

O Grêmio foi pra cima e logo aos 3’ chegou com Guilherme, que finalizou, de longe, mandando por sobre a meta. Mas quase que de imediato, os adversários responderam, com Bruno Costa, que levou perigo chutando de fora da área, mas Brenno defendeu em dois tempos.

Passados 11 minutos, o Novorizontino chegou novamente com Bruno, que passou por dois marcadores, cortou para a perna direita e chutou forte, quase raspando a trave gremista.

O Tricolor tentou descontar com uma jogada pela direita, em que Edilson foi a linha de fundo e cruzou. Do outro lado, Guilherme dominou, correu para o meio e chutou, mas a bola explodiu na marcação.

Outras duas mudanças foram feitas na equipe, aos 26’, quando Pedro Lucas e Rodrigo Ferreira assumiram os lugares de Guilherme e Edilson.

Na reta final, o técnico Renato ainda promoveu mais duas trocas: Thaciano e Villasanti saíram para a as entradas de Thiago Santos e Lucas Silva.

Aos 44′, Rodrigo Ferreira ainda teve uma chance dentro da área, após ser acionado por Elkeson, mas o lateral mandou por sobre a meta. Apesar de ter melhorado na etapa complementar, o Grêmio não conseguiu reverter o placar e acabou superado pelos donos da casa.

Ficha técnica

— Novorizontino: Lucas Frigeri, Willean Lepo, Joílson, Rodolfo Filemon, Romário, Jhony Douglas, Gustavo Bochecha (Léo Baiano), Diego Torres (Ramón Martínez), Douglas Baggio (Hélio), Bruno Costa (Quirino) e Lucas Tocantins (Ronald). Técnico: Mazola Júnior.

— Grêmio: Brenno, Edilson (Pedro Lucas), Geromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa, Lucas Leiva (Elkeson), Villasanti (Lucas Silva), Thaciano (Thiago Santos), Biel, Guilherme e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

— Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Éder Alexandre (SC) e Marcyano da Silva Vicente (MG). Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP). Árbitro de Vídeo (VAR): Rafael Traci (SC).

