Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Jogador foi avisado na quinta-feira da convocação do volante, que havia ficado de fora da lista inicial Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O técnico do Inter Mano Menezes ganhou um desfalque de última hora para os próximos jogos do seu time no Brasileirão. Johnny foi convocado pela seleção dos Estados Unidos para os amistosos contra Japão e Arábia Saudita e será baixa nas partidas contra Atlético-GO e Bragantino.

A Seleção Americana entra em campo nos dias 23 e 27 de setembro, em Düsseldorf, Alemanha, e Múrcia, Espanha, respectivamente. Enquanto isso, os colorados encaram os goianos na segunda-feira (19) fora de casa e recebem os paulistas no próximo dia 28.

O jogador não estava na lista inicial dos Estados Unidos, divulgada na última quarta-feira (15). No entanto, a federação americana entrou em contato com o Colorado no dia seguinte para comunicar a convocação do jogador. Johnny trabalhou normalmente com o grupo nesta sexta-feira (16), no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, mas ficará de fora da delegação que viaja a Goiânia.

O Inter volta aos trabalhos na manhã deste sábado (17). O confronto com o Atlético-GO, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, será disputado na segunda-feira (19), às 20h, no Antônio Accioly, em Goiânia. Os gaúchos estão em segundo lugar na tabela com 46 pontos. O Dragão é o penúltimo colocado, com apenas 22.

