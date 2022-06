Esporte Fora de casa, Inter empata em 1 a 1 com o Santos pelo Campeonato Brasileiro e sobe na tabela

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

Colorado saiu atrás no placar. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Colorado saiu atrás no placar. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

O Inter empatou em 1 a 1 com o Santos, nesta quarta-feira (8), na Vila Belmiro, em confronto decisivo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado ocupa a quinta colocação na tabela. O próximo jogo será, no próximo sábado (11), contra o Flamengo, no Beira-Rio.

Ficha técnica

Inter: Daniel, Bustos (Bruno Méndez), Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson (Mauricio) e Alan Patrick (Taison); De Pena, Pedro Henrique (Rodrigo Dourado) e David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Santos: João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo (Gabriel Pirani) e Ricardo Goulart (Lucas Barbosa); Léo Baptistão, Lucas Braga (Sandry) e Bryan Angulo (Rwan). Técnico: Fabián Bustos.

