Inter Mano fala sobre empate na Vila e se mostra “contente por saber que podemos brigar pelo resultado em todos jogos”

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Treinador ainda não perdeu no comando do Internacional, com 5 vitórias e 7 empates em 12 jogos. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Mano Menezes, técnico do Inter, falou em entrevista coletiva após o empate contra o Santos, na Vila Belmiro, por 1 a 1. O treinador falou sobre o resultado, lembrando o fato de estar invicto ainda no comando do colorado, mesmo tendo muitos empates nesta campanha. “Me deixa contente saber que podemos brigar pelo resultado em todos os jogos. Estamos fazendo uma construção de campanha, como eu falo. Nós não somos a melhor equipe do campeonato e temos que entender as oscilações“, disse Mano.

O comandante trabalhou em 12 partidas, com 5 vitórias e 7 empates. E mesmo com muitos empates nos últimos jogo, o técnico citou também a evolução da equipe: “As soluções que temos que apresentar a cada jogo são diferentes. Esse crescimento que eu sinto na equipe como um todo, estamos ganhando corpo”.

O principal ponto de dúvida no time do Inter atualmente é a posição de centroavante. Ninguém consegue a afirmação, nem David, nem Alemão, nem Matheus Cadorini, e nem Wesley Moraes, que parece não ser prioridade da comissão técnica. Mano falou sobre o retorno gradual de Alemão ao time: “O Alemão vem de uma parada. Na verdade, ele já chegou lesionado ao Inter e teve que jogar logo em seguida, por isso não se recuperou totalmente. Ele está evoluindo nesse nível mais alto. Hoje entrou bem em um momento difícil”.

O colorado conquistou a maioria dos pontos jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro. São 9 pontos ganhos fora de Porto Alegre, de 15 somados até aqui na campanha que coloca o Inter em 5º lugar provisório na tabela. A crítica dos torcedores em relação às atuações em casa foi pauta da coletiva do treinador do Inter, e veio seguido de um apelo do treinador à torcida colorada que pretende comparecer ao Beira-Rio: “Eu gostaria de falar com o torcedor Colorado. Nós precisamos fazer da nossa casa um ambiente excelente para nós e péssimo para o adversário. Se fizermos um jogo ruim, podem vaiar depois do jogo”.

Um fato relevante da partida de ontem, quarta-feira (08), na Vila Belmiro, foi Bruno Méndez ter completado 6 jogos pelo Inter na Série A. Portanto, caso entre em campo em mais uma partida, o zagueiro uruguaio não poderá atuar por outro clube na competição. O Corinthians solicitou ao jogador que não fizesse as sete partidas, para não inviabilizar uma possível utilização do jogador em São Paulo, ou até uma negociação com outro clube brasileiro. “Eu sei como as coisas estão sendo conduzidas, sei do interesse do clube no jogador. A gente não vai colocar ele na 7ª partida porque gostamos dele, e não faríamos isso com ninguém”, disse o treinador colorado sobre o assunto”.

Já projetando o próximo confronto pelo Brasileirão, Mano Menezes falou sobre o que espera da sua equipe no confronto contra o Flamengo, no sábado (11), no Estádio Beira-Rio: “Nós queremos uma equipe equilibrada e forte para enfrentar o Flamengo. Hoje o Dourado chegou à frente mais do que qualquer outro jogador no final do jogo. As vezes precisamos de uma segurança em algum setor para liberar outros jogadores”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter