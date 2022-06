Acontece Dia da Imunização: vacinas na Panvel terão descontos até domingo (12) em alusão à data

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

Os descontos ocorrerão em vacinas como gripe tetravalente, meningite B, pneumonia, rotavírus e hexavalente. Foto: Mufid Majnun/Unsplash Foto: Mufid Majnun/Unsplash

A partir desta quinta-feira (09), Dia da Imunização, a Panvel Farmácias realiza uma ação especial para engajar o público sobre a importância do tema. Serão oferecidos descontos de até 30% na aplicação de algumas vacinas selecionadas de seu portfólio, serviço que pode ser conferido em 84 lojas que contam com as salas especiais do Panvel Clinic, distribuídas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A iniciativa vai até o próximo domingo (12), com o objetivo de facilitar o acesso da população a uma cultura de prevenção, promovendo saúde e bem-estar.

Os descontos ocorrerão em vacinas como gripe tetravalente, meningite B, pneumonia, rotavírus e hexavalente (difteria, tétano, coqueluche, haemophilus B, hepatite B e poliomielite). As aplicações são realizadas por farmacêuticos capacitados em ambientes exclusivos e que seguem todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. Antes, cada cliente passa por uma avaliação prévia feita pelo próprio profissional, que também confere a receita médica para aquelas vacinas que requerem apresentação do documento.

Durante os quatro dias da ação, as vacinas com valores promocionais poderão ser compradas tanto nas lojas, quanto pelo App Panvel, site Panvel.com ou televendas Alô Panvel, bastando optar por uma das unidades que contam com o serviço. Para conferir a lista destas filiais, esclarecer dúvidas e agendar o serviço, é só acessar www.panvel.com/vacinas ou acionar o WhatsApp do Panvel Clinic (51 3218-9000).

Nos últimos anos, a Panvel vem reforçando sua referência na diversificação de serviços em saúde, especialmente na realização de vacinas por meio de estruturas e profissionais especializados, além de horários flexíveis e outras facilidades. Sua proposta é atuar como um agente facilitador, contribuindo para a conscientização, prevenção e o combate de doenças na sociedade. Graças a este empenho e experiência, durante a pandemia, a rede estabeleceu parcerias com prefeituras da Região Sul para campanhas municipais de imunização pública contra a gripe e, posteriormente, contra à Covid.

