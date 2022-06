Acontece Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul realiza eventos em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

A Semana da Pátria, o Dia da Bandeira, a Exposição Brasilidade e a Cerimônia da Ordem do Mérito Cívico são alguns dos eventos realizados pela Liga. Foto: Arquivo/O Sul FOTO: LUCAS UEBEL Foto: Arquivo/O Sul

A Liga da Defesa Nacional do Rio Grande de Sul prepara uma série de eventos para o Bicentenário da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro. De acordo com o presidente da Liga, coronel Marco Dangui Pinheiro, neste ano uma das novidades é que o tradicional desfile, que sempre foi terrestre e aéreo, será também naval, com a participação da Marinha, Corpo de Bombeiros e clubes náuticos (civis). “As comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil estão inseridas nessa nobre tarefa de estimular nos filhos da terra a reverência à Pátria”, diz Pinheiro.

Conforme Pinheiro, a Liga da Defesa Nacional é uma entidade centenária, criada pelo poeta Olavo Bilac em 1916, e tem como propósitos centrais fortalecer os sentimentos de patriotismo e de civismo entre os brasileiros. “Para isso, incentiva a difusão da cultura e a da história do Brasil, a exaltação dos brasileiros que fizeram essa história e o culto aos símbolos nacionais”.

A Semana da Pátria, o Dia da Bandeira, a Exposição Brasilidade e a Cerimônia da Ordem do Mérito Cívico são alguns dos eventos realizados pela Liga. Destacam-se, ainda, a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria e a maratona cívica.

“Nada mais coerente com a História da civilização brasileira que as gerações atuais mantenham esse legado. E a manutenção desse legado é uma luta a ser travada diuturnamente por todos os filhos da terra; é uma luta a ser encetada para o retorno da autoestima nacional, do orgulho de ser brasileiro e da esperança no futuro”, aponta o coronel Pinheiro.

Mais informações podem ser obtidas no site da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul.

