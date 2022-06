Acontece Manhattan by Mercure é o novo hotel oficial da CASACOR RS 2022

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

Clássico endereço da hotelaria porto-alegrense, o Manhattan by Mercure fica na Rua Miguel Tostes, 30. Foto: Vini Dalla Rosa/CASACOR Foto: Vini Dalla Rosa/CASACOR

A CASACOR RS acaba de fechar uma nova parceria com o Manhattan by Mercure, que passa a ser o hotel oficial da mostra no Rio Grande do Sul. Além de sediar os eventos oficiais, o Manhattan também irá oferecer benefícios exclusivos para os hóspedes.

Reconhecida internacionalmente como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas, a CASACOR RS deve receber, entre os meses de agosto e outubro, cerca de 35 mil pessoas. A associação entre as marcas reforça a presença de turistas que visitam a cidade para acompanhar a edição.

Clássico endereço da hotelaria porto-alegrense, o Manhattan by Mercure fica na Rua Miguel Tostes, 30, na esquina com duas das principais avenidas da cidade, Av. Mostardeiro e 24 de Outubro. Possui 168 apartamentos com padrão de qualidade internacional em uma localização privilegiada e de fácil acesso a diferentes zonas da cidade.

Fotos: Vini Dalla Rosa/CASACOR

Com estreia marcada para o dia 05 de agosto, a CASACOR RS 2022 irá acontecer no prédio centenário Pia Chaves Barcellos (Rua Dona Leonor, 360 – Rio Branco). A construção histórica será palco de 42 projetos inéditos segmentados em 3.500m2 e assinados por nomes reconhecidos do mercado, novos talentos e representantes do interior do estado.

