Acontece Brechó beneficente arrecada fundos para a Casa de Apoio Madre Ana nesta quinta-feira (09)

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

A instituição acolhe pessoas de baixa renda em tratamento na Santa Casa de Porto Alegre. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Idealizado pela influenciadora digital Claudia Bartelle, um brechó e bazar beneficente vai acontecer nesta quinta-feira (09), com o objetivo de arrecadar fundos para a Casa de Apoio Madre Ana, que acolhe pessoas de baixa renda em tratamento na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O evento será na Associação Leopoldina Juvenil, das 10h às 19h.

Desde 2016, a Casa Madre Ana já recebeu mais de cinco mil pacientes pediátricos e adultos com câncer, transplantados, com problemas cardíacos, dentre outros, juntamente com seus acompanhantes, vindos do interior do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros. Os hóspedes ganham moradia, alimentação, material de higiene, atendimento social e conforto espiritual sem nenhum custo.

A supervisora da instituição, Juliana Airoldi, destaca o trabalho realizado no local: “Em maio, a Casa completou seis anos. É o início de muitas histórias incríveis que ainda vão passar por aqui. Disponibilizamos leito e alimento, mas muito mais do que isso – acolhemos com amor e carinho as famílias que passam por aqui”.

Em 2022, a Casa aumentou a sua capacidade, conseguindo receber até 100 pessoas. Com isso, os custos também cresceram. Em média, são necessários 65 mil reais por mês para o suporte integral dos hóspedes. “Nos mantemos 100% através de doações, e esse bazar vai ser muito importante para trazer uma sustentabilidade de alguns meses”, explica Juliana.

Conectada com a Santa Casa desde o projeto do qual fazia parte, o Voluntárias pela Vida, Claudia Bartelle participou com o grupo da construção da nova UTI pediátrica do hospital. Foi nessa ação que percebeu que muitas vezes os pais não tinham onde ficar enquanto os filhos passavam pela internação. “Muita gente não tem condição de ficar em um hotel ou pensão, de se alimentar, então fomos atrás de um lugar e conseguimos a doação da Casa Madre Ana pelas irmãs franciscanas”, relembra.

No brechó, estarão disponíveis roupas femininas, masculinas e infantis, sapatos, bolsas, acessórios e itens para a casa. “Toda essa arrecadação de peças doadas só se transforma em ajuda efetiva para a instituição se vendermos, então o convite é para as pessoas irem ao bazar e comprar, porque vai ter muita coisa linda”, reforça Claudia.

Para além da iniciativa solidária, a Casa de Apoio Madre Ana também recebe doações diretamente em sua portaria (Rua Vigário José Inácio, 741 – Centro Histórico), através de depósito bancário ou pelo próprio site da instituição. Clique aqui e conheça todas as formas de ajudar.

